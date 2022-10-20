20 октября 2022

Охраннику в ЯНАО предлагают зарплату больше, чем врачу-стоматологу

© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатели ЯНАО готовы платить охраннику до 300 тысяч рублей Фото:

Портал службы занятости населения ЯНАО опубликовал список самых высокооплачиваемых профессий. Охранник, заведующий отделением и врач-стоматолог возглавляют тройку самых высокооплачиваемый вакансий.

«Охраннику в Ноябрьске ООО ЧОП „Кардон“ предлагает заработную плату от 40 до 500 тысяч рублей. Заведующему отделением (в прочих отраслях) в Ноябрьске ГБУЗ ЯНАО „Ноябрьский психоневрологический диспансер“ предлагает заработную плату от 101 до 300 тысяч рублей. Врачу-стоматологу в г. Губкинский ООО „ИвлевГрупп“ готов предложить заработную плату от 200 до 300 тысяч рублей», — говорится на портале.

Отмечается, что для охранников есть пять рабочих мест с вышеуказанной зарплатой, заведующий отделением — одно место, врач-стоматолог — одно место. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО работодатели стали реже приглашать на собеседования соискателей до 24 лет. Интерес к молодым специалистам снизился в сферах «Юристы», «Управление персоналом» и «Стратегия, консалтинг».

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Портал службы занятости населения ЯНАО опубликовал список самых высокооплачиваемых профессий. Охранник, заведующий отделением и врач-стоматолог возглавляют тройку самых высокооплачиваемый вакансий. «Охраннику в Ноябрьске ООО ЧОП „Кардон“ предлагает заработную плату от 40 до 500 тысяч рублей. Заведующему отделением (в прочих отраслях) в Ноябрьске ГБУЗ ЯНАО „Ноябрьский психоневрологический диспансер“ предлагает заработную плату от 101 до 300 тысяч рублей. Врачу-стоматологу в г. Губкинский ООО „ИвлевГрупп“ готов предложить заработную плату от 200 до 300 тысяч рублей», — говорится на портале. Отмечается, что для охранников есть пять рабочих мест с вышеуказанной зарплатой, заведующий отделением — одно место, врач-стоматолог — одно место. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО работодатели стали реже приглашать на собеседования соискателей до 24 лет. Интерес к молодым специалистам снизился в сферах «Юристы», «Управление персоналом» и «Стратегия, консалтинг».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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