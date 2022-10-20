Охраннику в ЯНАО предлагают зарплату больше, чем врачу-стоматологу

Работодатели ЯНАО готовы платить охраннику до 300 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Портал службы занятости населения ЯНАО опубликовал список самых высокооплачиваемых профессий. Охранник, заведующий отделением и врач-стоматолог возглавляют тройку самых высокооплачиваемый вакансий.

«Охраннику в Ноябрьске ООО ЧОП „Кардон“ предлагает заработную плату от 40 до 500 тысяч рублей. Заведующему отделением (в прочих отраслях) в Ноябрьске ГБУЗ ЯНАО „Ноябрьский психоневрологический диспансер“ предлагает заработную плату от 101 до 300 тысяч рублей. Врачу-стоматологу в г. Губкинский ООО „ИвлевГрупп“ готов предложить заработную плату от 200 до 300 тысяч рублей», — говорится на портале.

Отмечается, что для охранников есть пять рабочих мест с вышеуказанной зарплатой, заведующий отделением — одно место, врач-стоматолог — одно место. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО работодатели стали реже приглашать на собеседования соискателей до 24 лет. Интерес к молодым специалистам снизился в сферах «Юристы», «Управление персоналом» и «Стратегия, консалтинг».