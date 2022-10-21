В Кремле ответили на вопрос о призыве женщин в армию

В Кремле не обсуждали призыв женщин в армию

21 октября 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

Кремль не рассматривает вопрос о призыве женщин в российскую армию, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле не обсуждалась тема призыва в армию женщин. Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Нет. Никаких обсуждений на этот счет не было», — сообщил Песков. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Алексей Чепа заявил, что в России нужно начать призывать в армию женщин, как это делается в Израиле, но добровольно. Кроме того, Чепа поддержал сенатора Владимира Джабарова, предложившего увеличить срок срочной службы в Вооруженных силах России до двух лет, как это было ранее.

В Кремле не обсуждалась тема призыва в армию женщин. Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Нет. Никаких обсуждений на этот счет не было», — сообщил Песков. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Алексей Чепа заявил, что в России нужно начать призывать в армию женщин, как это делается в Израиле, но добровольно. Кроме того, Чепа поддержал сенатора Владимира Джабарова, предложившего увеличить срок срочной службы в Вооруженных силах России до двух лет, как это было ранее.