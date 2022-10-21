Депутат Госдумы, предложивший призывать женщин в армию, объяснил свои слова

Депутат Госдумы Чепа предложил ввести добровольную службу в армии для россиянок

21 октября 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Депутат предложил российским девушкам отправиться на срочную службу в армию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы предложил распространить срочную службу в армии и на девушек, но только на добровольной основе. Так депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с URA.RU объяснил свой призыв ввести службу в армии для женщин. «Служба в армии для женщин должна быть только на добровольной основе. Девушкам, которые идут служить — еще больший почет и уважение. Многие должности они будут выполнять гораздо лучше мужчин», — отметил депутат Чепа. Ранее в беседе с агентством депутат предлагал ввести службу в армии для женщин, как в Израиле. Также народный избранник считает, что необходимо изменить срок службы в армии на два года. По его мнению, за один год призывников не успевают обучить военной специальности, и это приносит мало пользы как военным, так и Министерству обороны.

Депутат Госдумы предложил распространить срочную службу в армии и на девушек, но только на добровольной основе. Так депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с URA.RU объяснил свой призыв ввести службу в армии для женщин. «Служба в армии для женщин должна быть только на добровольной основе. Девушкам, которые идут служить — еще больший почет и уважение. Многие должности они будут выполнять гораздо лучше мужчин», — отметил депутат Чепа. Ранее в беседе с агентством депутат предлагал ввести службу в армии для женщин, как в Израиле. Также народный избранник считает, что необходимо изменить срок службы в армии на два года. По его мнению, за один год призывников не успевают обучить военной специальности, и это приносит мало пользы как военным, так и Министерству обороны.