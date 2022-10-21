Депутат Госдумы, предложивший призывать женщин в армию, объяснил свои слова

Депутат Госдумы Чепа предложил ввести добровольную службу в армии для россиянок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, армия, девушки в форме
Депутат предложил российским девушкам отправиться на срочную службу в армию Фото:

Депутат Госдумы предложил распространить срочную службу в армии и на девушек, но только на добровольной основе. Так депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с URA.RU объяснил свой призыв ввести службу в армии для женщин.

«Служба в армии для женщин должна быть только на добровольной основе. Девушкам, которые идут служить — еще больший почет и уважение. Многие должности они будут выполнять гораздо лучше мужчин», — отметил депутат Чепа.

Ранее в беседе с агентством депутат предлагал ввести службу в армии для женщин, как в Израиле. Также народный избранник считает, что необходимо изменить срок службы в армии на два года. По его мнению, за один год призывников не успевают обучить военной специальности, и это приносит мало пользы как военным, так и Министерству обороны.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Депутат Госдумы предложил распространить срочную службу в армии и на девушек, но только на добровольной основе. Так депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с URA.RU объяснил свой призыв ввести службу в армии для женщин. «Служба в армии для женщин должна быть только на добровольной основе. Девушкам, которые идут служить — еще больший почет и уважение. Многие должности они будут выполнять гораздо лучше мужчин», — отметил депутат Чепа. Ранее в беседе с агентством депутат предлагал ввести службу в армии для женщин, как в Израиле. Также народный избранник считает, что необходимо изменить срок службы в армии на два года. По его мнению, за один год призывников не успевают обучить военной специальности, и это приносит мало пользы как военным, так и Министерству обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...