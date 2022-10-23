В Курганской области не могут продать заброшенное здание поликлиники

24 октября 2022 в 09:53 Размер текста - 17 +

Поликлинику планируют продать минимум за 400 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Варгашинском муниципальном округе Курганской области не смогли с первого раза продать здание, в котором располагалась поликлиника, и заново проводят аукцион, связанный с этим имуществом. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Объект недвижимого имущества — здание поликлиники, назначение: нежилое, количество этажей 1, площадь 265,2 кв. м <…> одновременно с земельным участком, площадью 1 805 кв. м, виды разрешенного использования: для целей здравоохранения. Адрес: Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Территория больницы, д. 6», — указано на сайте. Начальная стоимость имущества составляет 400 тысяч рублей. Такая же стоимость была указана в период проведения первого аукциона. Ранее власти планировали найти покупателя здания поликлиники 29 июля. В областном депздраве URA.RU отвечали, что это здание не используется длительное время, так как в нем нет необходимости. В депздраве добавили, что на качество медицинского обслуживания пациентов продажа здания не повлияет. Тогда же глава округа Валерий Яковлев объяснял URA.RU, что в селе работает поликлиника со стационаром дневного пребывания и скорой помощью. Здание действующей поликлиники было капитально отремонтировано.

В Варгашинском муниципальном округе Курганской области не смогли с первого раза продать здание, в котором располагалась поликлиника, и заново проводят аукцион, связанный с этим имуществом. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Объект недвижимого имущества — здание поликлиники, назначение: нежилое, количество этажей 1, площадь 265,2 кв. м <…> одновременно с земельным участком, площадью 1 805 кв. м, виды разрешенного использования: для целей здравоохранения. Адрес: Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Территория больницы, д. 6», — указано на сайте. Начальная стоимость имущества составляет 400 тысяч рублей. Такая же стоимость была указана в период проведения первого аукциона. Ранее власти планировали найти покупателя здания поликлиники 29 июля. В областном депздраве URA.RU отвечали, что это здание не используется длительное время, так как в нем нет необходимости. В депздраве добавили, что на качество медицинского обслуживания пациентов продажа здания не повлияет. Тогда же глава округа Валерий Яковлев объяснял URA.RU, что в селе работает поликлиника со стационаром дневного пребывания и скорой помощью. Здание действующей поликлиники было капитально отремонтировано.