В Курганской области продают заброшенное здание поликлиники

Здание поликлиники вместе с землей оценили в 400 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Варгашинском районе Курганской области продают здание, в котором располагалась поликлиника. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.

«Объект недвижимого имущества — здание поликлиники, назначение: нежилое. <…> Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Территория больницы, 6», — указано на сайте.

Здание площадью 265,2 кв. м и земельный участок площадью 1 805 кв. м оценили в 400 тыс. рублей. Аукцион, на котором можно приобрести здание и землю, назначен на 29 июля. «Выставленное на продажу здание поликлиники не используются лечебными учреждениями длительное время, так как в нем нет необходимости. Решение о продаже было принято с целью сохранения здания и возможной дальнейшей его эксплуатации. На качество медицинского обслуживания пациентов продажа здания не повлияет», — объяснили URA.RU в областном депздраве.

Глава Варгашинского района Валерий Яковлев рассказал URA.RU, что сейчас в селе работает поликлиника со стационаром дневного пребывания и скорой помощью. Он добавил, что здание действующей поликлиники было капитально отремонтировано.

Ранее в Лебяжьевском муниципальном округе за 58 850 рублей продали помещение, в котором раньше располагался фельдшерско-акушерский пункт. При этом в Мокроусовском муниципальном округе не могут продать здание, в котором располагалась поликлиника, хотя его выставляли на продажу несколько раз.

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