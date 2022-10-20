Челябинского депутата Госдумы обвинили в пиаре на смерти мобилизованных

21 октября 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Валерий Гартунг спровоцировал громкий скандал в своем избирательном округе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Заявление депутата Госдумы Валерия Гартунга о том, что власти Коркинского муниципального округа хотят взыскать с семьи погибшего в ходе спецоперации Тимура Ахметшина 62 тысячи рублей, потраченных на похороны, является ложью. Об этом заявила URA.RU глава района Наталья Лощинина. По ее словам, коркинские власти собираются обратиться в прокуратуру, суд и Государственную думу с требованием оценить недостойную попытку парламентария попиариться на трагедии. «Для всех коркинцев случившееся было личной болью, мы ребят провожали всем городом. По нашей инициативе депутаты на внеочередной сессии выделили по 100 тысяч рублей их семьям, в том числе для оплаты ритуальных услуг. И с частным похоронным бюро сами договорились об организации погребения, когда Ахметшины сообщили, что у них нет денег. Представитель администрации 20 октября посетил обе семьи и пояснил, как можно будет распорядиться деньгами после их перечисления», — рассказала URA.RU Лощинина. По ее словам, в одной семье все поняли правильно сразу. Родные же второго солдата обратились за разъяснениями к Гартунгу. Тот заявил, что никаких денег они платить никому не должны, а он оформит запрос в прокуратуру Челябинской области. При этом сам парламентарий, приехавший на похороны «с четырьмя гвоздиками», ничем не помог ни в их организации, ни семьям павших воинов, зато расспрашивал у родных о подробностях трагедии. «И власти, и общественники, и многие коркинцы возмущены тем, как повел себя в этой ситуации Гартунг. Мы намерены обратиться в прокуратуру и суд в связи с его заявлениями, а также сообщить в Госдуму о недостойном поведении депутата. А вообще Бог ему судья», — добавила Лощинина. «Коркинские чиновники потребовали у матери погибшего солдата вернуть им деньги, потраченные на организацию похорон. Сегодня мне во ВКонтакте прислали сообщение, что заместитель главы Коркинского района приехал накануне к матери погибшего в СВО Тимура Ахметшина (пожилой женщине, перенесшей три инсульта) и сказал, что она должна ему отдать 62 тысячи рублей за ритуальные услуги. Я созвонился со вдовой погибшего — она подтвердила информацию», — написал депутат в соцсетях 21 октября. Он также добавил, что коркинские чиновники «должны сгореть со стыда», а он инициирует в их отношении проверку правоохранительных органов. На звонок корреспондента URA.RU парламентарий не ответил. Об одновременной гибели пяти мобилизованных из числа призванных коркинским военкоматом 13 октября сообщили областные власти. Через два дня Гартунг заявил, что намерен обратиться в военную прокуратуру с запросом об обстоятельствах трагедии и ответственности командиров, направивших призванных в его избирательном округе в зону СВО без достаточной подготовки. Политолог Александр Мельников назвал это возвращением парламентария в политическую повестку после требования президента РФ разобраться с подготовкой мобилизованных.

Заявление депутата Госдумы Валерия Гартунга о том, что власти Коркинского муниципального округа хотят взыскать с семьи погибшего в ходе спецоперации Тимура Ахметшина 62 тысячи рублей, потраченных на похороны, является ложью. Об этом заявила URA.RU глава района Наталья Лощинина. По ее словам, коркинские власти собираются обратиться в прокуратуру, суд и Государственную думу с требованием оценить недостойную попытку парламентария попиариться на трагедии. «Для всех коркинцев случившееся было личной болью, мы ребят провожали всем городом. По нашей инициативе депутаты на внеочередной сессии выделили по 100 тысяч рублей их семьям, в том числе для оплаты ритуальных услуг. И с частным похоронным бюро сами договорились об организации погребения, когда Ахметшины сообщили, что у них нет денег. Представитель администрации 20 октября посетил обе семьи и пояснил, как можно будет распорядиться деньгами после их перечисления», — рассказала URA.RU Лощинина. По ее словам, в одной семье все поняли правильно сразу. Родные же второго солдата обратились за разъяснениями к Гартунгу. Тот заявил, что никаких денег они платить никому не должны, а он оформит запрос в прокуратуру Челябинской области. При этом сам парламентарий, приехавший на похороны «с четырьмя гвоздиками», ничем не помог ни в их организации, ни семьям павших воинов, зато расспрашивал у родных о подробностях трагедии. «И власти, и общественники, и многие коркинцы возмущены тем, как повел себя в этой ситуации Гартунг. Мы намерены обратиться в прокуратуру и суд в связи с его заявлениями, а также сообщить в Госдуму о недостойном поведении депутата. А вообще Бог ему судья», — добавила Лощинина. «Коркинские чиновники потребовали у матери погибшего солдата вернуть им деньги, потраченные на организацию похорон. Сегодня мне во ВКонтакте прислали сообщение, что заместитель главы Коркинского района приехал накануне к матери погибшего в СВО Тимура Ахметшина (пожилой женщине, перенесшей три инсульта) и сказал, что она должна ему отдать 62 тысячи рублей за ритуальные услуги. Я созвонился со вдовой погибшего — она подтвердила информацию», — написал депутат в соцсетях 21 октября. Он также добавил, что коркинские чиновники «должны сгореть со стыда», а он инициирует в их отношении проверку правоохранительных органов. На звонок корреспондента URA.RU парламентарий не ответил. Об одновременной гибели пяти мобилизованных из числа призванных коркинским военкоматом 13 октября сообщили областные власти. Через два дня Гартунг заявил, что намерен обратиться в военную прокуратуру с запросом об обстоятельствах трагедии и ответственности командиров, направивших призванных в его избирательном округе в зону СВО без достаточной подготовки. Политолог Александр Мельников назвал это возвращением парламентария в политическую повестку после требования президента РФ разобраться с подготовкой мобилизованных.