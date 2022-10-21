Лукашенко согласился на встречу специалистов Белоруссии с СБУ

21 октября 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Лукашенко заявил, что главные политические вопросы обсуждаются вне публики Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Служба безопасности Украины (СБУ) запросила встречу с коллегами из Белоруссии. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко дал согласие. Об этом он сообщил изданию Белта. «Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы», — заявил Лукашенко журналистам. Он также добавил, что главные вопросы всегда обсуждаются не на публике. Ранее сообщалось, что СБУ объявила президента Белоруссии в розыск. На сайте Министерства внутренних дел Украины появилось фото Лукашенко, передает «Федеральное агентство новостей».

Служба безопасности Украины (СБУ) запросила встречу с коллегами из Белоруссии. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко дал согласие. Об этом он сообщил изданию Белта. «Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы», — заявил Лукашенко журналистам. Он также добавил, что главные вопросы всегда обсуждаются не на публике. Ранее сообщалось, что СБУ объявила президента Белоруссии в розыск. На сайте Министерства внутренних дел Украины появилось фото Лукашенко, передает «Федеральное агентство новостей».