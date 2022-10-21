Лукашенко согласился на встречу специалистов Белоруссии с СБУ

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Лукашенко, лукашенко александр
Лукашенко заявил, что главные политические вопросы обсуждаются вне публики Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) запросила встречу с коллегами из Белоруссии. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко дал согласие. Об этом он сообщил изданию Белта.

«Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы», — заявил Лукашенко журналистам. Он также добавил, что главные вопросы всегда обсуждаются не на публике.

Ранее сообщалось, что СБУ объявила президента Белоруссии в розыск. На сайте Министерства внутренних дел Украины появилось фото Лукашенко, передает «Федеральное агентство новостей».

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Служба безопасности Украины (СБУ) запросила встречу с коллегами из Белоруссии. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко дал согласие. Об этом он сообщил изданию Белта. «Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы», — заявил Лукашенко журналистам. Он также добавил, что главные вопросы всегда обсуждаются не на публике. Ранее сообщалось, что СБУ объявила президента Белоруссии в розыск. На сайте Министерства внутренних дел Украины появилось фото Лукашенко, передает «Федеральное агентство новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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