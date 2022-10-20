20 октября 2022

Правительство РФ выделит ХМАО сотню миллионов рублей на переселение

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск, дом на Богдана Хмельницкого, где мать выбросила детей, дом челябинск
Речь идет о домах с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида. Фото:

ХМАО получит 107 миллионов рублей от правительства на софинансирование региональных программ по расселению домов с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида. Об этом сообщается в telegram-канале главы округа.

«Комиссия Федерального собрания РФ одобрила выделение нашему региону уже в текущем году 107,2 млн. рублей на переселение граждан из так называемого фенольного жилья. Ради этого правительство РФ добавила в закон дома с превышением концентрации фенола и формальдегида», — уточняется в документах правительства.

Ранее Министерство строительства РФ разработало изменения в госпрограмме расселения специально для ХМАО. В ХМАО насчитывается 235 многоквартирных «фенольных домов», в которых проживало более 10 тысяч югорчан.

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ХМАО получит 107 миллионов рублей от правительства на софинансирование региональных программ по расселению домов с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида. Об этом сообщается в telegram-канале главы округа. «Комиссия Федерального собрания РФ одобрила выделение нашему региону уже в текущем году 107,2 млн. рублей на переселение граждан из так называемого фенольного жилья. Ради этого правительство РФ добавила в закон дома с превышением концентрации фенола и формальдегида», — уточняется в документах правительства. Ранее Министерство строительства РФ разработало изменения в госпрограмме расселения специально для ХМАО. В ХМАО насчитывается 235 многоквартирных «фенольных домов», в которых проживало более 10 тысяч югорчан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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