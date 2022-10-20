Правительство РФ выделит ХМАО сотню миллионов рублей на переселение

21 октября 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Речь идет о домах с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида. Фото: Марина Малкова © URA.RU ХМАО получит 107 миллионов рублей от правительства на софинансирование региональных программ по расселению домов с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида. Об этом сообщается в telegram-канале главы округа. «Комиссия Федерального собрания РФ одобрила выделение нашему региону уже в текущем году 107,2 млн. рублей на переселение граждан из так называемого фенольного жилья. Ради этого правительство РФ добавила в закон дома с превышением концентрации фенола и формальдегида», — уточняется в документах правительства. Ранее Министерство строительства РФ разработало изменения в госпрограмме расселения специально для ХМАО. В ХМАО насчитывается 235 многоквартирных «фенольных домов», в которых проживало более 10 тысяч югорчан.

ХМАО получит 107 миллионов рублей от правительства на софинансирование региональных программ по расселению домов с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида. Об этом сообщается в telegram-канале главы округа. «Комиссия Федерального собрания РФ одобрила выделение нашему региону уже в текущем году 107,2 млн. рублей на переселение граждан из так называемого фенольного жилья. Ради этого правительство РФ добавила в закон дома с превышением концентрации фенола и формальдегида», — уточняется в документах правительства. Ранее Министерство строительства РФ разработало изменения в госпрограмме расселения специально для ХМАО. В ХМАО насчитывается 235 многоквартирных «фенольных домов», в которых проживало более 10 тысяч югорчан.