Правительство РФ выделит ХМАО сотню миллионов рублей на переселение

ХМАО получит 107 миллионов рублей от правительства на софинансирование региональных программ по расселению домов с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида. Об этом сообщается в telegram-канале главы округа.
«Комиссия Федерального собрания РФ одобрила выделение нашему региону уже в текущем году 107,2 млн. рублей на переселение граждан из так называемого фенольного жилья. Ради этого правительство РФ добавила в закон дома с превышением концентрации фенола и формальдегида», — уточняется в документах правительства.
Ранее Министерство строительства РФ разработало изменения в госпрограмме расселения специально для ХМАО. В ХМАО насчитывается 235 многоквартирных «фенольных домов», в которых проживало более 10 тысяч югорчан.
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