Шойгу обсудил с главой Минобороны США спецоперацию на Украине

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Министр обороны Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Украине со своим американским коллегой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой Минобороны США Ллойдом Остиным спецоперацию на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ в telegram-канале.

«Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — уточняется в ведомстве. Сам телефонный разговор состоялся 21 октября.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой Минобороны США Ллойдом Остиным спецоперацию на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ в telegram-канале. «Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — уточняется в ведомстве. Сам телефонный разговор состоялся 21 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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