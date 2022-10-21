Шойгу обсудил с главой Минобороны США спецоперацию на Украине

Министр обороны Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Украине со своим американским коллегой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой Минобороны США Ллойдом Остиным спецоперацию на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ в telegram-канале.
«Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — уточняется в ведомстве. Сам телефонный разговор состоялся 21 октября.
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