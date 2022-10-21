Власти Херсона сообщили о сложной ситуации

Стремоусов: Херсон готовят как крепость для защиты
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, снайпер, война, окоп, добровольцы, спецоперация, свд, чвк, сво, наемники
Кирилл Стрнемоусов уточил, что борьба идет за будущее народа и детей Херсона Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главная задача заключается в защите Херсона, а также спасении людей. Об этом сообщил в своем telegram-канале замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, отметив, что ситуация складывается непростая.

«Ситуация действительно непростая. Сегодня мы готовим город Херсон как крепость для защиты и готовы обороняться до последнего. Наша задача — спасти людей, выстроить оборону и защитить город», — пояснил он. Стремоусов также подчеркнул, что борьба идет за будущее Херсона и его детей. Ранее Стремоусов заявил, что Украину ждет «жесткий ответ» за обстрелы Херсонской области.

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Главная задача заключается в защите Херсона, а также спасении людей. Об этом сообщил в своем telegram-канале замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, отметив, что ситуация складывается непростая. «Ситуация действительно непростая. Сегодня мы готовим город Херсон как крепость для защиты и готовы обороняться до последнего. Наша задача — спасти людей, выстроить оборону и защитить город», — пояснил он. Стремоусов также подчеркнул, что борьба идет за будущее Херсона и его детей. Ранее Стремоусов заявил, что Украину ждет «жесткий ответ» за обстрелы Херсонской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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