Власти Херсона сообщили о сложной ситуации

Стремоусов: Херсон готовят как крепость для защиты

21 октября 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Кирилл Стрнемоусов уточил, что борьба идет за будущее народа и детей Херсона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главная задача заключается в защите Херсона, а также спасении людей. Об этом сообщил в своем telegram-канале замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, отметив, что ситуация складывается непростая. «Ситуация действительно непростая. Сегодня мы готовим город Херсон как крепость для защиты и готовы обороняться до последнего. Наша задача — спасти людей, выстроить оборону и защитить город», — пояснил он. Стремоусов также подчеркнул, что борьба идет за будущее Херсона и его детей. Ранее Стремоусов заявил, что Украину ждет «жесткий ответ» за обстрелы Херсонской области.

Главная задача заключается в защите Херсона, а также спасении людей. Об этом сообщил в своем telegram-канале замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, отметив, что ситуация складывается непростая. «Ситуация действительно непростая. Сегодня мы готовим город Херсон как крепость для защиты и готовы обороняться до последнего. Наша задача — спасти людей, выстроить оборону и защитить город», — пояснил он. Стремоусов также подчеркнул, что борьба идет за будущее Херсона и его детей. Ранее Стремоусов заявил, что Украину ждет «жесткий ответ» за обстрелы Херсонской области.