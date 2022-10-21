Власти Херсона сообщили о сложной ситуации

Кирилл Стрнемоусов уточил, что борьба идет за будущее народа и детей Херсона
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Главная задача заключается в защите Херсона, а также спасении людей. Об этом сообщил в своем telegram-канале замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, отметив, что ситуация складывается непростая.
«Ситуация действительно непростая. Сегодня мы готовим город Херсон как крепость для защиты и готовы обороняться до последнего. Наша задача — спасти людей, выстроить оборону и защитить город», — пояснил он. Стремоусов также подчеркнул, что борьба идет за будущее Херсона и его детей. Ранее Стремоусов заявил, что Украину ждет «жесткий ответ» за обстрелы Херсонской области.
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