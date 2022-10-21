Власти Херсона пообещали Украине отомстить за обстрелы региона

По словам Стремоусова, ответ на обстрелы Украине будет жестким
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украину ждет «жесткий ответ» за обстрелы Херсонской области. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Мы хотим закончить этот фашизм и эти все нацистские настроения и денацифицировать Украину. Поэтому мы это будем делать и продолжать без каких-либо остановок, и поверьте, ответ будет очень жестким», — сказал Стремоусов в эфире программы «Соловьев Live».
Ранее вооруженные силы Украины выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Число погибших после удара ВСУ выросло до четырех, передает RT. Стремоусов отметил, что власти региона будут продолжать перемещать мирных граждан с правого берега Херсонской области, сообщает «Национальная служба новостей».
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