Власти Херсона пообещали Украине отомстить за обстрелы региона

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Антоновский мост через Днепр. Херсон, последствия, воронка, обстрел, антоновский мост
По словам Стремоусова, ответ на обстрелы Украине будет жестким Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украину ждет «жесткий ответ» за обстрелы Херсонской области. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Мы хотим закончить этот фашизм и эти все нацистские настроения и денацифицировать Украину. Поэтому мы это будем делать и продолжать без каких-либо остановок, и поверьте, ответ будет очень жестким», — сказал Стремоусов в эфире программы «Соловьев Live».

Ранее вооруженные силы Украины выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Число погибших после удара ВСУ выросло до четырех, передает RT. Стремоусов отметил, что власти региона будут продолжать перемещать мирных граждан с правого берега Херсонской области, сообщает «Национальная служба новостей».

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Украину ждет «жесткий ответ» за обстрелы Херсонской области. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Мы хотим закончить этот фашизм и эти все нацистские настроения и денацифицировать Украину. Поэтому мы это будем делать и продолжать без каких-либо остановок, и поверьте, ответ будет очень жестким», — сказал Стремоусов в эфире программы «Соловьев Live». Ранее вооруженные силы Украины выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Число погибших после удара ВСУ выросло до четырех, передает RT. Стремоусов отметил, что власти региона будут продолжать перемещать мирных граждан с правого берега Херсонской области, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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