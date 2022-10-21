В Британии определился первый кандидат на пост премьера

21 октября 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Пенни Мордонт выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании Фото: Zuma\TASS Лидер палаты общин Пенни Мордонт выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии, взамен Лиз Трасс. Об этом она сообщила в своем Twitter. «Я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие выборы», — написала она. Ранее Лиз Трасс объявила о своей отставке.

Лидер палаты общин Пенни Мордонт выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии, взамен Лиз Трасс. Об этом она сообщила в своем Twitter. «Я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие выборы», — написала она. Ранее Лиз Трасс объявила о своей отставке.