В Британии определился первый кандидат на пост премьера

Пенни Мордонт выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании
Лидер палаты общин Пенни Мордонт выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии, взамен Лиз Трасс. Об этом она сообщила в своем Twitter.
«Я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие выборы», — написала она. Ранее Лиз Трасс объявила о своей отставке.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews