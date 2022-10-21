В Британии определился первый кандидат на пост премьера

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Пенни Мордонт выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании Фото:

Лидер палаты общин Пенни Мордонт выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии, взамен Лиз Трасс. Об этом она сообщила в своем Twitter.

«Я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие выборы», — написала она. Ранее Лиз Трасс объявила о своей отставке.

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Лидер палаты общин Пенни Мордонт выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии, взамен Лиз Трасс. Об этом она сообщила в своем Twitter. «Я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие выборы», — написала она. Ранее Лиз Трасс объявила о своей отставке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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