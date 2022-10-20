Из Екатеринбурга в Москву запускают скорый поезд

Между Екатеринбургом и Москвой будет курсировать скорый поезд, и теперь добраться из одной точки в другую можно будет менее чем за сутки. Об этом рассказали в РЖД.
«С вводом нового графика начнет курсировать новый скорый поезд № 55/56 Москва — Екатеринбург, который будет преодолевать расстояние между столицей и Уралом за 23 часа 59 минут (на 2 часа быстрее, чем преодолевают это расстояние поезда сейчас), причем составом из новых двухвагонных сцепов», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Как писало URA.RU, в августе прошлого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил связать Москву и Екатеринбург высокоскоростной ЖД-магистралью. Но при условии: если позволят ресурсы Фонда национального благосостояния.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo