20 октября 2022

Из Екатеринбурга в Москву запускают скорый поезд

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Преодолевать расстояние новый поезд будет на два часа быстрее Фото:

Между Екатеринбургом и Москвой будет курсировать скорый поезд, и теперь добраться из одной точки в другую можно будет менее чем за сутки. Об этом рассказали в РЖД.

«С вводом нового графика начнет курсировать новый скорый поезд № 55/56 Москва — Екатеринбург, который будет преодолевать расстояние между столицей и Уралом за 23 часа 59 минут (на 2 часа быстрее, чем преодолевают это расстояние поезда сейчас), причем составом из новых двухвагонных сцепов», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Как писало URA.RU, в августе прошлого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил связать Москву и Екатеринбург высокоскоростной ЖД-магистралью. Но при условии: если позволят ресурсы Фонда национального благосостояния.

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Между Екатеринбургом и Москвой будет курсировать скорый поезд, и теперь добраться из одной точки в другую можно будет менее чем за сутки. Об этом рассказали в РЖД. «С вводом нового графика начнет курсировать новый скорый поезд № 55/56 Москва — Екатеринбург, который будет преодолевать расстояние между столицей и Уралом за 23 часа 59 минут (на 2 часа быстрее, чем преодолевают это расстояние поезда сейчас), причем составом из новых двухвагонных сцепов», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации. Как писало URA.RU, в августе прошлого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил связать Москву и Екатеринбург высокоскоростной ЖД-магистралью. Но при условии: если позволят ресурсы Фонда национального благосостояния.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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