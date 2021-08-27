Хуснуллин: нужно сделать ЖД-магистраль от Москвы до Екатеринбурга

Скоростную магистраль стоит продлить до Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани, отметил Марат Хуснуллин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил построить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Казани и Екатеринбурга. По его словам, реализация этого проекта будет зависеть от состояния Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Мое личное мнение: если бюджет или ФНБ позволят, то, конечно, нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга. Надо, конечно, строить скоростные поезда на юг», — цитирует Марата Хуснуллина РИА «Новости».

По словам вице-премьера, в 2022 году власти примут решение по проекту ВСМ Москва — Нижний Новгород. Кабмин внесет это предложение на рассмотрение, если позволит доходная база ФНБ, уточнил Хуснуллин.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попросил президента РФ Владимира Путина поддержать проект ВСМ Москва — Нижний Новгород. Глава государства предположил, что этот проект «сразу убьет самолеты», так как будет конкурировать с аэропортом за пассажиров. По мнению Никитина, аэропорт Нижнего Новгорода, напротив, получит преимущества и сможет после запуска ВСМ войти в систему аэропортов Московской агломерации, передает RT.