«Единая Россия» помогла эвакуировать дом малютки из Херсона

21 октября 2022 в 21:38 Размер текста - 17 +

Дом малютки эвакуировали в Крым Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Воспитанников Дома малютки эвакуировали из Херсона в Крым. Помощь оказала партия «Единая Россия», чьи волонтеры с начала СВО взяли шефство над учреждением. «Мы фактически спасаем их уже второй раз. Большой камень с души упал, дети будут в безопасности. Огромная благодарность [детскому омбудсмену, члену президиума Генсовета ЕР] Анне Кузнецовой, [секретарю Генсовета партии] Андрею Турчаку, [главе Крыма] Сергею Аксенову, всем министерствам и ведомствам, которые подключились, волонтерам-медикам. Сегодня пришли и кареты скорой помощи, и автобусы. Поедут в Крым. А мы еще потом к ним заедем», — приводит сайт партии слова руководителя Херсонского реготделения «Единой России» Игорь Кастюкевич. Первый раз партии удалось помочь детям в самом начале спецоперации на Украине. Тогда их пытались вывезти в сторону Польши, однако волонтерам удалось вернуть их обратно. «Единая Россия» помогает также жителям Запорожской области, ЛНР и ДНР. Реготделения доставили туда уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза. Партии также удалось собрать более 500 млн рублей пожертвований с начала СВО. На эти деньги закупали продуктовые наборы, средства реабилитации для инвалидов, детские принадлежности и предметы первой необходимости. Более миллиарда рублей партия собрала для помощи фронту.

Воспитанников Дома малютки эвакуировали из Херсона в Крым. Помощь оказала партия «Единая Россия», чьи волонтеры с начала СВО взяли шефство над учреждением. «Мы фактически спасаем их уже второй раз. Большой камень с души упал, дети будут в безопасности. Огромная благодарность [детскому омбудсмену, члену президиума Генсовета ЕР] Анне Кузнецовой, [секретарю Генсовета партии] Андрею Турчаку, [главе Крыма] Сергею Аксенову, всем министерствам и ведомствам, которые подключились, волонтерам-медикам. Сегодня пришли и кареты скорой помощи, и автобусы. Поедут в Крым. А мы еще потом к ним заедем», — приводит сайт партии слова руководителя Херсонского реготделения «Единой России» Игорь Кастюкевич. Первый раз партии удалось помочь детям в самом начале спецоперации на Украине. Тогда их пытались вывезти в сторону Польши, однако волонтерам удалось вернуть их обратно. «Единая Россия» помогает также жителям Запорожской области, ЛНР и ДНР. Реготделения доставили туда уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза. Партии также удалось собрать более 500 млн рублей пожертвований с начала СВО. На эти деньги закупали продуктовые наборы, средства реабилитации для инвалидов, детские принадлежности и предметы первой необходимости. Более миллиарда рублей партия собрала для помощи фронту.