Свердловчанину, избившему полицейского, грозит до пяти лет лишения свободы

Силовики в настоящий момент собирают доказательства против мужчины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителю Ревды (Свердловская область), избившего полицейского, который прибыл на вызов в дом на улице Чехова на сообщение о семейном конфликте, грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области на официальном сайте.

«Следственным отделом по городу Ревда СУ СК России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Следователи считают, что 33-летний мужчина 17 октября применил насилие в отношении полицейского патрульно-постовой службы МО МВД России «Ревдинский», который прибыл по сообщению о семейном конфликте. «В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начнут судить молодого человека, который, будучи пьяным, напал на участкового Североуральска. Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, отметил, что нападавшему на момент инцидента было около 18 лет.