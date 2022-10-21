Жители Карпинска сочли недостоверной информацию о выпавшем снеге

Жители Карпинска не поверили, что в городе выпал снег (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Карпинска (Свердловская область) сочли недостоверной информацию о выпавшем 21 октября снеге. О том, что город накрыло снегом писали в соцсетях.

«Тем временем в Карпинске прямо сейчас валит снег», — пишет сообщество «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте». Правда, большинство жителей стали опровергать такую информацию. «Ну, не смешите, снега и в помине нет. Автор, вы случайно не под градусом?», — задается вопросом женщина. «Да ну, не гоните. Снег в Карпинске не валил», — пишет другая девушка.

При этом нашлись и те, кто смог подтвердить, что в городе был снег. «Утром проснулась — все было снегом припорошено», — ответила на предыдущие комментарии девушка. «У ЗСУ тоже был [снег]», — добавил мужчина.

Корреспондент URA.RU обратился к жителям Карпинска, чтобы уточнить информацию. «Нет. Снег не валил», — коротко и ясно пояснили жители.

Ранее агентство писало, что вечером, 21 октября, Екатеринбург накрыло мощным снегопадом. Осадки стали неожиданными, ведь по некоторым прогнозам, их не должно было быть как минимум до конца недели. При этом в ГИБДД предупредили, что автовладельцам стоит сменить стиль вождения.

Комментарии жителей Карпинска Скрин: сообщество «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте»

По прогнозу World Weather, 21 октября в Карпинске — сильный снег Скрин: сайт World Weather