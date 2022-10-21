Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил образовательные сертификаты школьникам из Салехарда. Об этом рассказал глава региона на своем официальном telegram-канале.
«Вручил талантливым ребятам из Салехарда образовательные сертификаты, которые помогут углубленно подготовиться к ЕГЭ по вузовским программам», — говорится в сообщении.
Дмитрий Артюхов отметил, что данная программа поддержки молодых талантов существует уже 3 года и за этот период она показала положительные результаты. Школьники получили высокие баллы по ЕГЭ и поступили в хорошие вузы.
«Наши дети — это наше будущее. Стремимся давать ямальским школьникам как можно больше возможностей, поддерживать всестороннее развитие — не только в науке, но и в искусстве и творчестве», — рассказал губернатор. Он так же пообещал и дальше совершенствовать эту меру поддержки талантливых школьников из ЯНАО.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил образовательные сертификаты школьникам из Салехарда. Об этом рассказал глава региона на своем официальном telegram-канале. «Вручил талантливым ребятам из Салехарда образовательные сертификаты, которые помогут углубленно подготовиться к ЕГЭ по вузовским программам», — говорится в сообщении. Дмитрий Артюхов отметил, что данная программа поддержки молодых талантов существует уже 3 года и за этот период она показала положительные результаты. Школьники получили высокие баллы по ЕГЭ и поступили в хорошие вузы. «Наши дети — это наше будущее. Стремимся давать ямальским школьникам как можно больше возможностей, поддерживать всестороннее развитие — не только в науке, но и в искусстве и творчестве», — рассказал губернатор. Он так же пообещал и дальше совершенствовать эту меру поддержки талантливых школьников из ЯНАО. Ранее URA.RU рассказывало, что Дмитрий Артюхов организует учащимся Губкинского лицея образовательную экскурсию в вузы Санкт-Петербурга. Он предложил включить в группу и учащихся медицинских классов лицея.