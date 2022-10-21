21 октября 2022
20 октября 2022

Губернатор ЯНАО помогает талантливым школьникам подготовиться к ЕГЭ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов вручил школьникам ЯНАО образовательные сертификаты Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил образовательные сертификаты школьникам из Салехарда. Об этом рассказал глава региона на своем официальном telegram-канале.

«Вручил талантливым ребятам из Салехарда образовательные сертификаты, которые помогут углубленно подготовиться к ЕГЭ по вузовским программам», — говорится в сообщении.

Дмитрий Артюхов отметил, что данная программа поддержки молодых талантов существует уже 3 года и за этот период она показала положительные результаты. Школьники получили высокие баллы по ЕГЭ и поступили в хорошие вузы.

«Наши дети — это наше будущее. Стремимся давать ямальским школьникам как можно больше возможностей, поддерживать всестороннее развитие — не только в науке, но и в искусстве и творчестве», — рассказал губернатор. Он так же пообещал и дальше совершенствовать эту меру поддержки талантливых школьников из ЯНАО.

Ранее URA.RU рассказывало, что Дмитрий Артюхов организует учащимся Губкинского лицея образовательную экскурсию в вузы Санкт-Петербурга. Он предложил включить в группу и учащихся медицинских классов лицея.

Дмитрий Артюхов вручил талантливым школьникам из Салехарда образовательные сертификаты
Номинал образовательного сертификата составляет 81 000 рублей

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала  - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил образовательные сертификаты школьникам из Салехарда. Об этом рассказал глава региона на своем официальном telegram-канале. «Вручил талантливым ребятам из Салехарда образовательные сертификаты, которые помогут углубленно подготовиться к ЕГЭ по вузовским программам», — говорится в сообщении. Дмитрий Артюхов отметил, что данная программа поддержки молодых талантов существует уже 3 года и за этот период она показала положительные результаты. Школьники получили высокие баллы по ЕГЭ и поступили в хорошие вузы. «Наши дети — это наше будущее. Стремимся давать ямальским школьникам как можно больше возможностей, поддерживать всестороннее развитие — не только в науке, но и в искусстве и творчестве», — рассказал губернатор. Он так же пообещал и дальше совершенствовать эту меру поддержки талантливых школьников из ЯНАО. Ранее URA.RU рассказывало, что Дмитрий Артюхов организует учащимся Губкинского лицея образовательную экскурсию в вузы Санкт-Петербурга. Он предложил включить в группу и учащихся медицинских классов лицея.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...