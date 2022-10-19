Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправит школьников в Санкт-Петербург

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов организует лицеистам из Губкинского образовательную экскурсию

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов решил вопрос экскурсии для учащихся в Санкт-Петербург Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов организует учащимся Губкинского лицея образовательную экскурсию в вузы Санкт-Петербурга. Такой запрос глава региона получил в ходе приема граждан по личным вопросам, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Из Губкинского поступила просьба организовать поездку для школьников в Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге. Ребята мечтают побывать в престижном педагогическом вузе страны, познакомиться с направлениями обучения, педагогическими специальностями, особенностями поступления», — сообщает пресс-служба правительства на официальном сайте.

Артюхов вопрос решил положительно. Он предложил включить в группу и учащихся медицинских классов лицея для ознакомления с ведущими медицинскими вузами Санкт-Петербурга.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО считает образовательные экскурсии инструментом, влияющим на настроения молодежи. В апреле Артюхов свозил талантливых детей Ямала на экскурсию в Сабетту.