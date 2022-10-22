В нескольких городах Украины пропал свет после взрывов

Жители Хмельницкого и Ровно остались без света Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Хмельницком и Ровно после обстрелов пропало электричество. Об этом сообщают местные власти.

«Город Хмельницкий на западе Украины остался без света, горожан призвали сделать запас воды», — сообщила администрация города в своем telegram-канале.

В «Укрэнерго» решили ограничить подачу электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Это поможет избежать повторных аварий после повреждения электросети в результате ракетных ударов, отметили в telegram-канале компании.

Также удары были нанесены по Луцку, Одесской, Киевской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областям. Объявлена воздушная тревога.