Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об увеличении оплаты труда работников муниципальных учреждения. Зарплаты вырастут на 4%, следует из документа на официальном городском портале.
«В целях повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений постановляю обеспечить с 1 октября увеличение размеров должностных окладов согласно перечню на 4%», — говорится в постановлении. К нему также прикреплен перечень организаций, работников которых ждет увеличение оклада.
Также Орлов распорядился поднять оплату на 4% работникам детских садов и школ, кружков и секций, но с оговоркой — постановление не распространяется на педагогических сотрудников. С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации.
Процедура повышения окладов работникам муниципальных учреждений — ежегодная. Год назад Алексей Орлов подписывал аналогичное постановление, тогда бюджетникам также подняли зарплату на 4%.
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