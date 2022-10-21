Мэр подписал постановление об увеличении оклада бюджетников на 4% Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об увеличении оплаты труда работников муниципальных учреждения. Зарплаты вырастут на 4%, следует из документа на официальном городском портале.

«В целях повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений постановляю обеспечить с 1 октября увеличение размеров должностных окладов согласно перечню на 4%», — говорится в постановлении. К нему также прикреплен перечень организаций, работников которых ждет увеличение оклада.

Также Орлов распорядился поднять оплату на 4% работникам детских садов и школ, кружков и секций, но с оговоркой — постановление не распространяется на педагогических сотрудников. С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации.

Процедура повышения окладов работникам муниципальных учреждений — ежегодная. Год назад Алексей Орлов подписывал аналогичное постановление, тогда бюджетникам также подняли зарплату на 4%.