21 октября 2022

В Екатеринбурге бюджетникам подняли зарплату. Скрин

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Мэр подписал постановление об увеличении оклада бюджетников на 4% Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об увеличении оплаты труда работников муниципальных учреждения. Зарплаты вырастут на 4%, следует из документа на официальном городском портале.

«В целях повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений постановляю обеспечить с 1 октября увеличение размеров должностных окладов согласно перечню на 4%», — говорится в постановлении. К нему также прикреплен перечень организаций, работников которых ждет увеличение оклада.

Также Орлов распорядился поднять оплату на 4% работникам детских садов и школ, кружков и секций, но с оговоркой — постановление не распространяется на педагогических сотрудников. С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации.

Процедура повышения окладов работникам муниципальных учреждений — ежегодная. Год назад Алексей Орлов подписывал аналогичное постановление, тогда бюджетникам также подняли зарплату на 4%.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об увеличении оплаты труда работников муниципальных учреждения. Зарплаты вырастут на 4%, следует из документа на официальном городском портале. «В целях повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений постановляю обеспечить с 1 октября увеличение размеров должностных окладов согласно перечню на 4%», — говорится в постановлении. К нему также прикреплен перечень организаций, работников которых ждет увеличение оклада. Также Орлов распорядился поднять оплату на 4% работникам детских садов и школ, кружков и секций, но с оговоркой — постановление не распространяется на педагогических сотрудников. С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации. Процедура повышения окладов работникам муниципальных учреждений — ежегодная. Год назад Алексей Орлов подписывал аналогичное постановление, тогда бюджетникам также подняли зарплату на 4%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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