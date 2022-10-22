Военкор Коц: США открыли новый фронт противостояния с Россией

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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, арктика, ледокол москва
Коц отмечает, что Россия владеет крупнейшим ледокольным флотом в мире Фото:

Пентагон усиливает присутствие в Арктике из-за потенциального центра конфликта с Москвой, связанного с глобальным потеплением. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Коц.

«Белый дом опубликовал скорректированную национальную стратегию по этому региону. Там говорится о „серьезном беспокойстве“ из-за России и Китая. Москву и Пекин надо сдерживать — военными средствами. И наращивать собственный потенциал», — передает слова военкора РИА Новости.

Коц отмечает, что Россия внимательно следит за действиями США в Арктике. По его мнению, наличие у России крупнейшего ледокольного флота в мире и наиболее развитой военной инфраструктуры в Арктике отталкивает США от того, чтобы бросить вызов России сейчас. «Но чем сильнее в регионе тает лед, тем быстрее растут аппетиты Вашингтона», — заключил Коц.

Военкор добавил, что у США в строю только один исправный ледокол, передает Nation News. Ранее командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил о росте негативных тенденций в военно-политической обстановке в Арктике, передает RT.

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Пентагон усиливает присутствие в Арктике из-за потенциального центра конфликта с Москвой, связанного с глобальным потеплением. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Коц. «Белый дом опубликовал скорректированную национальную стратегию по этому региону. Там говорится о „серьезном беспокойстве“ из-за России и Китая. Москву и Пекин надо сдерживать — военными средствами. И наращивать собственный потенциал», — передает слова военкора РИА Новости. Коц отмечает, что Россия внимательно следит за действиями США в Арктике. По его мнению, наличие у России крупнейшего ледокольного флота в мире и наиболее развитой военной инфраструктуры в Арктике отталкивает США от того, чтобы бросить вызов России сейчас. «Но чем сильнее в регионе тает лед, тем быстрее растут аппетиты Вашингтона», — заключил Коц. Военкор добавил, что у США в строю только один исправный ледокол, передает Nation News. Ранее командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил о росте негативных тенденций в военно-политической обстановке в Арктике, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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