21 октября 2022

Следком ХМАО по поручению Бастрыкина проверит ситуацию с вахтовиком из Якутии

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Глава СКР поручил разобраться в ситуации вахтовика из Якутии, работавшего в Сургуте Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета по ХМАО Михаилу Мошкину организовать проверку по ситуации с вахтовиком из Сургута, который отправился в Якутию пешком. Об этом сообщается в telegram-канале следственного комитета РФ.

«В центральный аппарат СК России будет доложено по ситуации о нарушении трудовых прав жителя Якутии. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мошкину М.В. доложить о принимаемых мерах и уже известных к данному моменту обстоятельствах произошедшего», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее URA.RU рассказало о жителе Якутии, приехавшем в Сургут на заработки. Работодатель обманул его с зарплатой и вахтовик вынужден был отправиться домой пешком.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета по ХМАО Михаилу Мошкину организовать проверку по ситуации с вахтовиком из Сургута, который отправился в Якутию пешком. Об этом сообщается в telegram-канале следственного комитета РФ. «В центральный аппарат СК России будет доложено по ситуации о нарушении трудовых прав жителя Якутии. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мошкину М.В. доложить о принимаемых мерах и уже известных к данному моменту обстоятельствах произошедшего», — сообщает пресс-служба ведомства. Ранее URA.RU рассказало о жителе Якутии, приехавшем в Сургут на заработки. Работодатель обманул его с зарплатой и вахтовик вынужден был отправиться домой пешком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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