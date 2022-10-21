Следком ХМАО по поручению Бастрыкина проверит ситуацию с вахтовиком из Якутии

22 октября 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Глава СКР поручил разобраться в ситуации вахтовика из Якутии, работавшего в Сургуте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета по ХМАО Михаилу Мошкину организовать проверку по ситуации с вахтовиком из Сургута, который отправился в Якутию пешком. Об этом сообщается в telegram-канале следственного комитета РФ. «В центральный аппарат СК России будет доложено по ситуации о нарушении трудовых прав жителя Якутии. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мошкину М.В. доложить о принимаемых мерах и уже известных к данному моменту обстоятельствах произошедшего», — сообщает пресс-служба ведомства. Ранее URA.RU рассказало о жителе Якутии, приехавшем в Сургут на заработки. Работодатель обманул его с зарплатой и вахтовик вынужден был отправиться домой пешком.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета по ХМАО Михаилу Мошкину организовать проверку по ситуации с вахтовиком из Сургута, который отправился в Якутию пешком. Об этом сообщается в telegram-канале следственного комитета РФ. «В центральный аппарат СК России будет доложено по ситуации о нарушении трудовых прав жителя Якутии. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мошкину М.В. доложить о принимаемых мерах и уже известных к данному моменту обстоятельствах произошедшего», — сообщает пресс-служба ведомства. Ранее URA.RU рассказало о жителе Якутии, приехавшем в Сургут на заработки. Работодатель обманул его с зарплатой и вахтовик вынужден был отправиться домой пешком.