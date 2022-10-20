20 октября 2022

Вахтовик из Сургута пошел в Якутию пешком

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
Мужчину обманули с зарплатой и он пошел пешком из Сургута в Якутию Фото:

Вахтовик, который пытался заработать деньги в Сургуте (ХМАО), пошел домой в Якутию пешком. Об этом сообщают новостные telegram-каналы.

«Пенсионер по имени Александр Павлов рассказал, что в Сургуте он хотел заработать денег, чтобы отправить их детям в Красноярский край. Но его обманули с зарплатой, и он решил возвращаться домой пешком», — уточнили в telegram-канале Shot.

Ранее URA.RU рассказывало, что Сургут (ХМАО) занял пятое место в федеральном рейтинге городов РФ по уровню заработных плат. На среднюю зарплату в городе можно купить 4,37 стандартных потребительских наборов.

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Вахтовик, который пытался заработать деньги в Сургуте (ХМАО), пошел домой в Якутию пешком. Об этом сообщают новостные telegram-каналы. «Пенсионер по имени Александр Павлов рассказал, что в Сургуте он хотел заработать денег, чтобы отправить их детям в Красноярский край. Но его обманули с зарплатой, и он решил возвращаться домой пешком», — уточнили в telegram-канале Shot. Ранее URA.RU рассказывало, что Сургут (ХМАО) занял пятое место в федеральном рейтинге городов РФ по уровню заработных плат. На среднюю зарплату в городе можно купить 4,37 стандартных потребительских наборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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