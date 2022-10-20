Вахтовик из Сургута пошел в Якутию пешком

21 октября 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Мужчину обманули с зарплатой и он пошел пешком из Сургута в Якутию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вахтовик, который пытался заработать деньги в Сургуте (ХМАО), пошел домой в Якутию пешком. Об этом сообщают новостные telegram-каналы. «Пенсионер по имени Александр Павлов рассказал, что в Сургуте он хотел заработать денег, чтобы отправить их детям в Красноярский край. Но его обманули с зарплатой, и он решил возвращаться домой пешком», — уточнили в telegram-канале Shot. Ранее URA.RU рассказывало, что Сургут (ХМАО) занял пятое место в федеральном рейтинге городов РФ по уровню заработных плат. На среднюю зарплату в городе можно купить 4,37 стандартных потребительских наборов.

Вахтовик, который пытался заработать деньги в Сургуте (ХМАО), пошел домой в Якутию пешком. Об этом сообщают новостные telegram-каналы. «Пенсионер по имени Александр Павлов рассказал, что в Сургуте он хотел заработать денег, чтобы отправить их детям в Красноярский край. Но его обманули с зарплатой, и он решил возвращаться домой пешком», — уточнили в telegram-канале Shot. Ранее URA.RU рассказывало, что Сургут (ХМАО) занял пятое место в федеральном рейтинге городов РФ по уровню заработных плат. На среднюю зарплату в городе можно купить 4,37 стандартных потребительских наборов.