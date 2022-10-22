В «Народной армии Донбасса» раскрыли планы ВС РФ по защите Херсона

Руководитель «Народной армии Донбасса»: при защите Херсона не повторится харьковский сценарий

22 октября 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

По мнению Макарьева, тактика ВС РФ в Херсоне является эффективной Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия не будет отступать из Херсона, несмотря на слухи. А Каховская дамба не будет взорвана. Таким мнением по поводу дальнейших действий армии России при защите Херсона поделился руководитель общественной организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарьев с корреспондентом URA.RU. «Я думаю, что значимого отступления российской армии, несмотря на слухи про возможную сдачу Херсона, не будет», — считает руководитель «Народной армии Донбасса». Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также заявил о маловероятности подрыва Каховской дамбы. «По факту России это не нужно, а силы ПВО в данном районе уже позволяют держать ситуацию в нужном состоянии», — пояснил свою позицию Макарьев. Он отметил, что сейчас у России есть возможность все осмыслить и правильно разыграть имеющиеся возможности. Руководитель общественной организации добавил, что российская армия постоянно усиливается и не позволяет ВСУ «творить то, что ему ранее удавалось при помощи численного превосходства» на территории Харьковской области. «Считаю, что мы сделаем все, чтобы не дать ВСУ ступить на территорию Херсона», — заключил Макарьев. Ранее власти Херсона сообщили о сложной ситуации в регионе. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти Херсона готовят город «как крепость для защиты» и готовы обороняться до последнего.

Российская армия не будет отступать из Херсона, несмотря на слухи. А Каховская дамба не будет взорвана. Таким мнением по поводу дальнейших действий армии России при защите Херсона поделился руководитель общественной организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарьев с корреспондентом URA.RU. «Я думаю, что значимого отступления российской армии, несмотря на слухи про возможную сдачу Херсона, не будет», — считает руководитель «Народной армии Донбасса». Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также заявил о маловероятности подрыва Каховской дамбы. «По факту России это не нужно, а силы ПВО в данном районе уже позволяют держать ситуацию в нужном состоянии», — пояснил свою позицию Макарьев. Он отметил, что сейчас у России есть возможность все осмыслить и правильно разыграть имеющиеся возможности. Руководитель общественной организации добавил, что российская армия постоянно усиливается и не позволяет ВСУ «творить то, что ему ранее удавалось при помощи численного превосходства» на территории Харьковской области. «Считаю, что мы сделаем все, чтобы не дать ВСУ ступить на территорию Херсона», — заключил Макарьев. Ранее власти Херсона сообщили о сложной ситуации в регионе. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти Херсона готовят город «как крепость для защиты» и готовы обороняться до последнего.