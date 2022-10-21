Неизвестный атаковал мужчину ножом, нанеся ему травмы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Неизвестный с ножом напал на 35-летнего прохожего в районе улицы Школьной в Первоуральске (Свердловская область). Пострадавший, истекая кровью, выбежал из двора, где ему помогли очевидцы, которые вызвали скорую. Об этом сообщили очевидцы.

«Нападавший ножом попал в бедренную артерию, вторым ударом метился в грудь, но мужчина смог закрыться рукой. Пострадавший находится в больнице», — цитирует свидетелей происшествия telegram-канал «Инцидент Первоуральск 18+».

Все произошло, когда мужчина ночью отправился за сигаретами, оставив дома шестилетнего сына с бабушкой. К сообщению прикреплено видео, на котором видно, как раненый мужчина выбегает из двора, и у него льется кровь.

URA.RU обратилось за информацией в пресс-службу полиции Первоуральска, но там порекомендовали получить комментарий в областном Следственном комитете. Там, в свою очередь, пообещали уточнить информацию.

Ранее URA.RU сообщало о свердловчанине, нанесшем не менее 30 ножевых ранений жителю Тюмени. Ссора произошла по причине личной неприязни, в суде нападавший признал свою вину.