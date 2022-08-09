Свердловчанин заколол ножом жителя Тюмени

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Клипарт. Екатеринбург, нож, уголовное дело, убийство
Между мужчинами возникла ссора, которая закончилась поножовщиной Фото:

В ходе ссоры свердловчанин нанес жителю Тюмени не менее 30 ударов ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области. Мужчина скончался на месте.

«Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 31-летнего жителя Свердловской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе ссоры мужчина нанес не менее 30 ножевых ранений потерпевшему, в результате чего тот скончался на месте происшествия», — передает пресс-служба ведомства.

По данным следствия в ночь с 6 на 7 августа мужчины вместе распивали спиртные напитки. Между ними на почве возникшей личной неприязни произошла ссора, вследствие чего житель Свердловской области схватился за нож. В суде он признал свою вину и рассказал о произошедшем в подробностях. В настоящий момент осуществляется сбор доказательств. Также назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменец заколол женщину ножом. Жительница Тюменской области скончалась на месте.

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В ходе ссоры свердловчанин нанес жителю Тюмени не менее 30 ударов ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области. Мужчина скончался на месте. «Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 31-летнего жителя Свердловской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе ссоры мужчина нанес не менее 30 ножевых ранений потерпевшему, в результате чего тот скончался на месте происшествия», — передает пресс-служба ведомства. По данным следствия в ночь с 6 на 7 августа мужчины вместе распивали спиртные напитки. Между ними на почве возникшей личной неприязни произошла ссора, вследствие чего житель Свердловской области схватился за нож. В суде он признал свою вину и рассказал о произошедшем в подробностях. В настоящий момент осуществляется сбор доказательств. Также назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз. Ранее URA.RU писало о том, что тюменец заколол женщину ножом. Жительница Тюменской области скончалась на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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