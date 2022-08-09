Свердловчанин заколол ножом жителя Тюмени

09 августа 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Между мужчинами возникла ссора, которая закончилась поножовщиной Фото: Александр Мамаев © URA.RU В ходе ссоры свердловчанин нанес жителю Тюмени не менее 30 ударов ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области. Мужчина скончался на месте. «Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 31-летнего жителя Свердловской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе ссоры мужчина нанес не менее 30 ножевых ранений потерпевшему, в результате чего тот скончался на месте происшествия», — передает пресс-служба ведомства. По данным следствия в ночь с 6 на 7 августа мужчины вместе распивали спиртные напитки. Между ними на почве возникшей личной неприязни произошла ссора, вследствие чего житель Свердловской области схватился за нож. В суде он признал свою вину и рассказал о произошедшем в подробностях. В настоящий момент осуществляется сбор доказательств. Также назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз. Ранее URA.RU писало о том, что тюменец заколол женщину ножом. Жительница Тюменской области скончалась на месте.

В ходе ссоры свердловчанин нанес жителю Тюмени не менее 30 ударов ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области. Мужчина скончался на месте. «Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 31-летнего жителя Свердловской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе ссоры мужчина нанес не менее 30 ножевых ранений потерпевшему, в результате чего тот скончался на месте происшествия», — передает пресс-служба ведомства. По данным следствия в ночь с 6 на 7 августа мужчины вместе распивали спиртные напитки. Между ними на почве возникшей личной неприязни произошла ссора, вследствие чего житель Свердловской области схватился за нож. В суде он признал свою вину и рассказал о произошедшем в подробностях. В настоящий момент осуществляется сбор доказательств. Также назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз. Ранее URA.RU писало о том, что тюменец заколол женщину ножом. Жительница Тюменской области скончалась на месте.