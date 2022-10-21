В полиции раскрыли причину ночной поножовщины в Свердловской области

На жителя Первоуральска напали с ножом из-за грубого слова

Полиция проводит оперативные мероприятия по поиску преступника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Причина нападения с ножом на мужчину в городе Первоуральск (Свердловская область) — оскорбительный ответ пострадавшего. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции Первоуральска.

«Сообщение о пострадавшем с ножевыми ранениями передали сотрудники скорой помощи, которую вызвали очевидцы на место преступления. Конфликт возник из-за грубого ответа потерпевшего обидчику. Участковыми проведены мероприятия по установлению личности нападавшего: изучение видеозаписей с уличных камер, опрос свидетелей и жителей близлежащих домов», — рассказали в полиции.

Ранее URA.RU сообщало о происшествии в Первоуральске, где мужчина получил ножевые ранения в район бедренной артерии. Пострадавший ночью вышел за сигаретам, оставив дома шестилетнего сына с бабушкой.