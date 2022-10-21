21 октября 2022

В полиции раскрыли причину ночной поножовщины в Свердловской области

На жителя Первоуральска напали с ножом из-за грубого слова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, участковый, подъезд, полиция, автомобиль полиции
Полиция проводит оперативные мероприятия по поиску преступника Фото:

Причина нападения с ножом на мужчину в городе Первоуральск (Свердловская область) — оскорбительный ответ пострадавшего. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции Первоуральска.

«Сообщение о пострадавшем с ножевыми ранениями передали сотрудники скорой помощи, которую вызвали очевидцы на место преступления. Конфликт возник из-за грубого ответа потерпевшего обидчику. Участковыми проведены мероприятия по установлению личности нападавшего: изучение видеозаписей с уличных камер, опрос свидетелей и жителей близлежащих домов», — рассказали в полиции.

Ранее URA.RU сообщало о происшествии в Первоуральске, где мужчина получил ножевые ранения в район бедренной артерии. Пострадавший ночью вышел за сигаретам, оставив дома шестилетнего сына с бабушкой.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Причина нападения с ножом на мужчину в городе Первоуральск (Свердловская область) — оскорбительный ответ пострадавшего. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции Первоуральска. «Сообщение о пострадавшем с ножевыми ранениями передали сотрудники скорой помощи, которую вызвали очевидцы на место преступления. Конфликт возник из-за грубого ответа потерпевшего обидчику. Участковыми проведены мероприятия по установлению личности нападавшего: изучение видеозаписей с уличных камер, опрос свидетелей и жителей близлежащих домов», — рассказали в полиции. Ранее URA.RU сообщало о происшествии в Первоуральске, где мужчина получил ножевые ранения в район бедренной артерии. Пострадавший ночью вышел за сигаретам, оставив дома шестилетнего сына с бабушкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...