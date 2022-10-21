21 октября 2022
20 октября 2022

Пермский экс-депутат ГД гордится, что оказался в списке санкций Украины

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Заседание городской Думы. Пермь, сапко игорь, улыбка
Раньше Игорь Сапко занимал в списке санкций 636 место, теперь он 1656-й Фото:
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Экс-депутат ГД от Пермского края Игорь Сапко гордится тем, что оказался в обновленном списке санкций Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Горжусь, что вновь оказался в обновленном санкционном списке Украины. Много здесь уважаемых и достойных людей, причем не только граждан РФ!», — пишет Сапко.

Ранее экс-депутат занимал в списке 636 место, теперь, по его словам, он уже 1656-й. «Не смогу получить украинскую визу (уже грущу), вывести за пределы Украины свои деньги (коих никогда там и не было) аж в течение пяти лет», — «грустит» Игорь Сапко.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.Против политиков и бизнесменов РФ президентом Украины Владимиром Зеленским вводятся санкции. Ранее в список санкций Украины попали четыре политика из Пермского края.

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Экс-депутат ГД от Пермского края Игорь Сапко гордится тем, что оказался в обновленном списке санкций Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Горжусь, что вновь оказался в обновленном санкционном списке Украины. Много здесь уважаемых и достойных людей, причем не только граждан РФ!», — пишет Сапко. Ранее экс-депутат занимал в списке 636 место, теперь, по его словам, он уже 1656-й. «Не смогу получить украинскую визу (уже грущу), вывести за пределы Украины свои деньги (коих никогда там и не было) аж в течение пяти лет», — «грустит» Игорь Сапко. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.Против политиков и бизнесменов РФ президентом Украины Владимиром Зеленским вводятся санкции. Ранее в список санкций Украины попали четыре политика из Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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