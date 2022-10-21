Пермский экс-депутат ГД гордится, что оказался в списке санкций Украины

22 октября 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Раньше Игорь Сапко занимал в списке санкций 636 место, теперь он 1656-й Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экс-депутат ГД от Пермского края Игорь Сапко гордится тем, что оказался в обновленном списке санкций Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Горжусь, что вновь оказался в обновленном санкционном списке Украины. Много здесь уважаемых и достойных людей, причем не только граждан РФ!», — пишет Сапко. Ранее экс-депутат занимал в списке 636 место, теперь, по его словам, он уже 1656-й. «Не смогу получить украинскую визу (уже грущу), вывести за пределы Украины свои деньги (коих никогда там и не было) аж в течение пяти лет», — «грустит» Игорь Сапко. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.Против политиков и бизнесменов РФ президентом Украины Владимиром Зеленским вводятся санкции. Ранее в список санкций Украины попали четыре политика из Пермского края.

Экс-депутат ГД от Пермского края Игорь Сапко гордится тем, что оказался в обновленном списке санкций Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Горжусь, что вновь оказался в обновленном санкционном списке Украины. Много здесь уважаемых и достойных людей, причем не только граждан РФ!», — пишет Сапко. Ранее экс-депутат занимал в списке 636 место, теперь, по его словам, он уже 1656-й. «Не смогу получить украинскую визу (уже грущу), вывести за пределы Украины свои деньги (коих никогда там и не было) аж в течение пяти лет», — «грустит» Игорь Сапко. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.Против политиков и бизнесменов РФ президентом Украины Владимиром Зеленским вводятся санкции. Ранее в список санкций Украины попали четыре политика из Пермского края.