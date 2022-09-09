09 сентября 2022
08 сентября 2022

В список санкций Украины попали политики из Пермского края

Президент Украины ввел санкции против нескольких политиков из Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, жест рукой, зеленский владимир
В список попали депутаты и сенатор РФ от Пермского края Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский добавил в список санкций политиков из Пермского края. Документ опубликовали на официальном сайте президента.

«По указу от 7 сентября 2022 года персональные специальные экономические и другие ограничительные меры применяются против таких физических лиц, как депутаты ГД от Пермского края Роман Водянов, Александр Петров и Игорь Шубин. Также санкции введены в отношении сенатора РФ от Пермского края Алексея Пушкова», — говорится в документе.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Против политиков и бизнесменов РФ на фоне спецоперации вводятся санкции.

Также в этот список попали политики из Курганской области. Президент Украины ввел санкции против двух сенаторов и депутата ГД.

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Президент Украины Владимир Зеленский добавил в список санкций политиков из Пермского края. Документ опубликовали на официальном сайте президента. «По указу от 7 сентября 2022 года персональные специальные экономические и другие ограничительные меры применяются против таких физических лиц, как депутаты ГД от Пермского края Роман Водянов, Александр Петров и Игорь Шубин. Также санкции введены в отношении сенатора РФ от Пермского края Алексея Пушкова», — говорится в документе. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Против политиков и бизнесменов РФ на фоне спецоперации вводятся санкции. Также в этот список попали политики из Курганской области. Президент Украины ввел санкции против двух сенаторов и депутата ГД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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