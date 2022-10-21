Челябинский священник поехал на фронт вместе со своей частью

Капеллан считает, что священников нужно призывать именно как духовенство, для духовной помощи верующим военнослужащим Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Капеллан при 90-й танковой дивизии, которая дислоцируется в Чебаркуле Челябинской области, Илья Шамрай, отправился на спецоперацию РФ на Украине вместе со своей частью, хотя сам он срочную службу не служил. Шамрай отмечает, что духовная помощь стала особенно актуальна.

«Священники привыкают, что на приходе тебя все слушают, а в армии могут сказать, что ты не прав. Если будешь нести бред, тебе так и скажут: „Товарищ священник, вы несете бред“. Мужской коллектив, суровый, сложный, и если ты не прав, тебе прямо объявят об этом в глаза. На самом деле, это отличный повод развиваться», — рассказал капеллан в интервью сайту «Хорошие новости».

По словам Шамрая, многие военнослужащие, еще год назад относившиеся к церкви безразлично, сейчас переосмыслили свою службу и жизнь. Часто командир перед боевым заданием сам приглашает солдат и офицеров в церковь. Капеллан предлагает перед боевым заданием причаститься и выучить Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешного».

«Священников не нужно призывать как пулеметчиков, гранатометчиков. Иначе они потом не смогут служить как священники. А чтобы их призвали именно как духовенство», — считает капеллан.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее основная задача, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирных граждан Донбасса от геноцида киевской власти.