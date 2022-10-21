21 октября 2022
20 октября 2022

Жители ЯНАО массово фотографируют северное сияние

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Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, город салехард, северное сияние, ямал
Жители ЯНАО делятся фотографиями северного сияния в соцсетях Фото:

Жители ЯНАО массово делятся фотографиями северного сияния. Ямальцы восхищаются природным явлением в соцсетях.

«Восхитительно», — написала в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте» Эльвира Дудина. «Красота» — поделилась в комментариях в группе «Медиацентр Салехард» Вера Строева.

«Северное сияние во всей красе. Земляки делятся фотографиями мощного и энергетически самого сильного природного явления. Завораживает», — написала на своей странице мэр Лабытнанги Марина Трескова. Снимки публикуют жители Салехарда, Лабытнанги, Аксарки и других населенных пунктов округа.

Ранее URA.RU писало, что в День города Салехард жители увидели северное сияние. Фотографии появились в социальных сетях.

Северное сияние в Салехарде
Северное сияние в Лабытнанги
Северное сияние в Аксарке

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Жители ЯНАО массово делятся фотографиями северного сияния. Ямальцы восхищаются природным явлением в соцсетях. «Восхитительно», — написала в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте» Эльвира Дудина. «Красота» — поделилась в комментариях в группе «Медиацентр Салехард» Вера Строева. «Северное сияние во всей красе. Земляки делятся фотографиями мощного и энергетически самого сильного природного явления. Завораживает», — написала на своей странице мэр Лабытнанги Марина Трескова. Снимки публикуют жители Салехарда, Лабытнанги, Аксарки и других населенных пунктов округа. Ранее URA.RU писало, что в День города Салехард жители увидели северное сияние. Фотографии появились в социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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