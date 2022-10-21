Жители ЯНАО массово фотографируют северное сияние

Жители ЯНАО делятся фотографиями северного сияния в соцсетях Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жители ЯНАО массово делятся фотографиями северного сияния. Ямальцы восхищаются природным явлением в соцсетях.

«Восхитительно», — написала в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте» Эльвира Дудина. «Красота» — поделилась в комментариях в группе «Медиацентр Салехард» Вера Строева.

«Северное сияние во всей красе. Земляки делятся фотографиями мощного и энергетически самого сильного природного явления. Завораживает», — написала на своей странице мэр Лабытнанги Марина Трескова. Снимки публикуют жители Салехарда, Лабытнанги, Аксарки и других населенных пунктов округа.

Ранее URA.RU писало, что в День города Салехард жители увидели северное сияние. Фотографии появились в социальных сетях.

Северное сияние в Салехарде URA.RU

Северное сияние в Лабытнанги Тelegram-канал мэра Лабытнанги Марины Тресковой