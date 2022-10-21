Мобилизованных из Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Пыть-Яха 22 октября отправили в учебные центры для подготовки к участию в СВО. Об этом мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай сообщила в своем telegram-канале.
«Перед отправкой в центры боевого слаживания со всеми работала специальная комиссия, в которую вошли медики, представители социальной защиты населения, сотрудники прокуратуры. Специалисты ответили на все интересующие вопросы мобилизованных и их родственников. Дорогие наши земляки, помните, мы верим в вас и с нетерпением ждем возвращения каждого!» — написала Бугай.
Мобилизованным вручили рюкзаки с термобельем и медикаментами, а также набор продуктов в дорогу. Из Нефтеюганска отправились 18 человек.
О начале спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Мобилизованных из Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Пыть-Яха 22 октября отправили в учебные центры для подготовки к участию в СВО. Об этом мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай сообщила в своем telegram-канале. «Перед отправкой в центры боевого слаживания со всеми работала специальная комиссия, в которую вошли медики, представители социальной защиты населения, сотрудники прокуратуры. Специалисты ответили на все интересующие вопросы мобилизованных и их родственников. Дорогие наши земляки, помните, мы верим в вас и с нетерпением ждем возвращения каждого!» — написала Бугай. Мобилизованным вручили рюкзаки с термобельем и медикаментами, а также набор продуктов в дорогу. Из Нефтеюганска отправились 18 человек. О начале спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Ранее URA.RU сообщило, что мобилизованных из Нягани и Югорска отправили в учебные центры. Отправка также прошла в Сургуте.