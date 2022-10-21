21 октября 2022

Из ХМАО в учебные центры отправили группу мобилизованных. Фото

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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, девушка, проводы солдат, прощание, мобилизация, отправка мобилизованных
Перед отправкой с мобилизованными работали представители специальной комиссии (фото из архива) Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованных из Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Пыть-Яха 22 октября отправили в учебные центры для подготовки к участию в СВО. Об этом мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай сообщила в своем telegram-канале.

«Перед отправкой в центры боевого слаживания со всеми работала специальная комиссия, в которую вошли медики, представители социальной защиты населения, сотрудники прокуратуры. Специалисты ответили на все интересующие вопросы мобилизованных и их родственников. Дорогие наши земляки, помните, мы верим в вас и с нетерпением ждем возвращения каждого!» — написала Бугай.

Мобилизованным вручили рюкзаки с термобельем и медикаментами, а также набор продуктов в дорогу. Из Нефтеюганска отправились 18 человек.

О начале спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

Ранее URA.RU сообщило, что мобилизованных из Нягани и Югорска отправили в учебные центры. Отправка также прошла в Сургуте.

Из Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Пыть-Яха 22 октября отправили 18 мобилизованных
Мобилизованным вручили рюкзаки с термобельем и медикаментами, а также набор продуктов в дорогу

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Мобилизованных из Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Пыть-Яха 22 октября отправили в учебные центры для подготовки к участию в СВО. Об этом мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай сообщила в своем telegram-канале. «Перед отправкой в центры боевого слаживания со всеми работала специальная комиссия, в которую вошли медики, представители социальной защиты населения, сотрудники прокуратуры. Специалисты ответили на все интересующие вопросы мобилизованных и их родственников. Дорогие наши земляки, помните, мы верим в вас и с нетерпением ждем возвращения каждого!» — написала Бугай. Мобилизованным вручили рюкзаки с термобельем и медикаментами, а также набор продуктов в дорогу. Из Нефтеюганска отправились 18 человек. О начале спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Ранее URA.RU сообщило, что мобилизованных из Нягани и Югорска отправили в учебные центры. Отправка также прошла в Сургуте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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