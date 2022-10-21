Мобилизованных из Нягани и Югорска отправили в учебные центры. Об этом сообщает официальный telegram-канал правительства округа «Югра Z Официально».
«Сегодня земляки уехали служить Родине. Их проводили в Югорске и Нягани. Спасибо за мужество, наши герои», — сообщает пресс-служба правительства.
Отправка мобилизованных и добровольцев также прошла в Сургуте. Об этом сообщает telegram-канал «О, Сургут».
Ранее URA.RU сообщило, что в Нижневартовске состоялась отправка мобилизованных и добровольцев. Напутственное слово им сказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.
Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министерство обороны сообщило, что готовится призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.
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