21 октября 2022

Мобилизованных из ХМАО проводили в учебные центры. Видео

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Жители ХМАО проводили земляков в учебные центры Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованных из Нягани и Югорска отправили в учебные центры. Об этом сообщает официальный telegram-канал правительства округа «Югра Z Официально».

«Сегодня земляки уехали служить Родине. Их проводили в Югорске и Нягани. Спасибо за мужество, наши герои», — сообщает пресс-служба правительства.

Отправка мобилизованных и добровольцев также прошла в Сургуте. Об этом сообщает telegram-канал «О, Сургут».

Ранее URA.RU сообщило, что в Нижневартовске состоялась отправка мобилизованных и добровольцев. Напутственное слово им сказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министерство обороны сообщило, что готовится призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.

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Мобилизованных из Нягани и Югорска отправили в учебные центры. Об этом сообщает официальный telegram-канал правительства округа «Югра Z Официально». «Сегодня земляки уехали служить Родине. Их проводили в Югорске и Нягани. Спасибо за мужество, наши герои», — сообщает пресс-служба правительства. Отправка мобилизованных и добровольцев также прошла в Сургуте. Об этом сообщает telegram-канал «О, Сургут». Ранее URA.RU сообщило, что в Нижневартовске состоялась отправка мобилизованных и добровольцев. Напутственное слово им сказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министерство обороны сообщило, что готовится призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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