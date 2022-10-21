Мобилизованных из ХМАО проводили в учебные центры. Видео

22 октября 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО проводили земляков в учебные центры Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованных из Нягани и Югорска отправили в учебные центры. Об этом сообщает официальный telegram-канал правительства округа «Югра Z Официально». «Сегодня земляки уехали служить Родине. Их проводили в Югорске и Нягани. Спасибо за мужество, наши герои», — сообщает пресс-служба правительства. Отправка мобилизованных и добровольцев также прошла в Сургуте. Об этом сообщает telegram-канал «О, Сургут». Ранее URA.RU сообщило, что в Нижневартовске состоялась отправка мобилизованных и добровольцев. Напутственное слово им сказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министерство обороны сообщило, что готовится призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.

Мобилизованных из Нягани и Югорска отправили в учебные центры. Об этом сообщает официальный telegram-канал правительства округа «Югра Z Официально». «Сегодня земляки уехали служить Родине. Их проводили в Югорске и Нягани. Спасибо за мужество, наши герои», — сообщает пресс-служба правительства. Отправка мобилизованных и добровольцев также прошла в Сургуте. Об этом сообщает telegram-канал «О, Сургут». Ранее URA.RU сообщило, что в Нижневартовске состоялась отправка мобилизованных и добровольцев. Напутственное слово им сказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министерство обороны сообщило, что готовится призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.