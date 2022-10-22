22 октября 2022
21 октября 2022

В свердловском поселке пьяный мужчина захватил магазин с продавцами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяный мужчина ворвался в магазин «Домовенок» и попытался его захватить Фото:

В поселке Энергетиков (Свердловская область) пьяный мужчина вечером, 22 октября, захватил магазин «Домовенок», расположенный по улице Попова, 13. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала очевидица.

«В „Домовенок“ забежал нетрезвый и неадекватный мужчина, который сначала толкнул продавца, а потом начал угрожать всем. Он приказал всем лечь на пол», — сообщила девушка.

В магазине в тот день работали две женщины. Им удалось выбежать из магазина. После этого они стали звать на помощь и просить вызвать полицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро приехали на тревожный сигнал. Силовики задержали мужчину.

Полицейские установили, что задержанным оказался 37-летний мужчина по имени Дмитрий, который ранее уже был судим за причастность к краже и незаконное распространение наркотиков. «Мужчину доставили в территориальный ОВД, с ним работают сотрудники уголовного розыска. Дмитрия ранее уже судили за кражу и незаконный оборот наркотических веществ», — пояснил URA.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

В telegram-канале «Это Серов, детка» писали, что мужчина ворвался в магазин с ножом в руках. Но в МВД информацию опровергли. «Применение холодного оружия в ходе перепалки не подтвердилось. Из торговой точки, по предварительным данным районной полиции, ничего не похищено. По итогам проверочных мероприятий представители МВД примут обоснованное решение», — резюмировал пресс-секретарь регионального главка МВД.

Ранее URA.RU писало о происшествии в Первоуральске, где мужчина получил ножевые ранения в район бедренной артерии. Пострадавший ночью вышел за сигаретами, оставив дома шестилетнего сына с бабушкой. В полиции смогли раскрыть причину поножовщины.

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В поселке Энергетиков (Свердловская область) пьяный мужчина вечером, 22 октября, захватил магазин «Домовенок», расположенный по улице Попова, 13. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала очевидица. «В „Домовенок“ забежал нетрезвый и неадекватный мужчина, который сначала толкнул продавца, а потом начал угрожать всем. Он приказал всем лечь на пол», — сообщила девушка. В магазине в тот день работали две женщины. Им удалось выбежать из магазина. После этого они стали звать на помощь и просить вызвать полицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро приехали на тревожный сигнал. Силовики задержали мужчину. Полицейские установили, что задержанным оказался 37-летний мужчина по имени Дмитрий, который ранее уже был судим за причастность к краже и незаконное распространение наркотиков. «Мужчину доставили в территориальный ОВД, с ним работают сотрудники уголовного розыска. Дмитрия ранее уже судили за кражу и незаконный оборот наркотических веществ», — пояснил URA.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. В telegram-канале «Это Серов, детка» писали, что мужчина ворвался в магазин с ножом в руках. Но в МВД информацию опровергли. «Применение холодного оружия в ходе перепалки не подтвердилось. Из торговой точки, по предварительным данным районной полиции, ничего не похищено. По итогам проверочных мероприятий представители МВД примут обоснованное решение», — резюмировал пресс-секретарь регионального главка МВД. Ранее URA.RU писало о происшествии в Первоуральске, где мужчина получил ножевые ранения в район бедренной артерии. Пострадавший ночью вышел за сигаретами, оставив дома шестилетнего сына с бабушкой. В полиции смогли раскрыть причину поножовщины.
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