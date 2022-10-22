Тагильчане считают, что в их дома специально подкидывают тараканов, чтобы они пользовались услугами фирм-дезинфекторов (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) местные жители жалуются на полчища тараканов, которые появляются в квартирах после появления объявлений о платной травле насекомых. Жители считают, что мошенники специально подкидывают тараканов в подъезды, чтобы люди пользовались услугами.

«У нас появились тараканы, а затем и объявления на двери. Это новый вид мошенничества. Читала в интернете где-то. У них еще указан номер телефона не нашего города. Тараканов никогда не было, и вдруг всех размеров появились», — пишет в соцсетях местная жительница Татьяна.

Жители отмечают, что подобные случаи происходят во многих района города. «У нас на Вагонке такая же история. Никогда не было тараканов, сколько живу в квартире, сейчас каждую ночь убиваю, это ужас, товарищи. Просто слов нет. И в подъезде тоже были замечены [тараканы], прямо по перилам ходуном ходят!», — жалуется Анастасия. «Тагилстрой — такая же история», — пишет Надин. «Аналогичная ситуация и в районе Выя. Сначала появилось объявление на подъезде. Потом увидела, что по первому этажу начали бегать тараканы», — подтверждает Марина.

Одна жительница предполагает, что подобным занимаются молодые люди. «Много знакомых видели, кто это делает — им лет 20. Они подкидывают с яйцами. Объявления развешивают каждую неделю», — считает Ирина. Девушка отмечает, что нужно подавать в суд на людей, которые подкидывают насекомых в дома.

Другой мужчина подтверждает слова Ирины. «После появления тараканов, неоднократно видел, как объявления клеили молодые ребята. Они то тут постоят, то там. В один подъезд зайдут, у другого встанут и поглядывают. Два раза наблюдал их вылазки», — пишет Илья.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД России «Нижнетагильское» с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не поступил.

Так выглядит объявление о санобработке Фото: соцсети