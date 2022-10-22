В Екатеринбурге откроют место, где продемонстрируют победу над санкциями

Шеф-повар Михаил Аракелов анонсировал открытие нового ресторана в Екатеринбурге

Михаил Аракелов впервые откроет ресторан кавказской кухни Фото: Владимир Жабриков @ URA.RU

В Екатеринбурге появится новый ресторан от шеф-повара заведений «Карбонара» и Ovo izakaya Михаила Аракелова. Проект покажет, как можно продолжать зарабатывать в условиях антироссийских санкций, опираясь на импортозамещение. О грядущем открытии ресторатор рассказал на X международном форуме «Большой Урал-2022».

«Акцент в новом семейном ресторане мы сделаем на кавказской кухне. В нынешних условиях под эту концепцию легче найти продукты — все они будут поставляться из Дагестана, Армении и Грузии», — заявил Аракелов.

По его словам, уже сегодня ресторан будет работать в техническом режиме: шеф-повар вместе с командой проведет дегустацию нового меню и отработает все нюансы. Новое заведение появится в одном из зданий на площади 1905 года. О точной дате открытия пока не сообщается.

X международный туристский форум «Большой Урал-2022» проходит в Екатеринбурге 23—24 октября. В рамках мероприятия собралось более 3000 участников, которые в ближайшие два дня планируют обсудить вопросы развития туристического бизнеса, инфраструктуры и маршрутов.