22 октября 2022

В Екатеринбурге откроют место, где продемонстрируют победу над санкциями

Шеф-повар Михаил Аракелов анонсировал открытие нового ресторана в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Аракелов впервые откроет ресторан кавказской кухни Фото:

В Екатеринбурге появится новый ресторан от шеф-повара заведений «Карбонара» и Ovo izakaya Михаила Аракелова. Проект покажет, как можно продолжать зарабатывать в условиях антироссийских санкций, опираясь на импортозамещение. О грядущем открытии ресторатор рассказал на X международном форуме «Большой Урал-2022».

«Акцент в новом семейном ресторане мы сделаем на кавказской кухне. В нынешних условиях под эту концепцию легче найти продукты — все они будут поставляться из Дагестана, Армении и Грузии», — заявил Аракелов.

По его словам, уже сегодня ресторан будет работать в техническом режиме: шеф-повар вместе с командой проведет дегустацию нового меню и отработает все нюансы. Новое заведение появится в одном из зданий на площади 1905 года. О точной дате открытия пока не сообщается.

X международный туристский форум «Большой Урал-2022» проходит в Екатеринбурге 23—24 октября. В рамках мероприятия собралось более 3000 участников, которые в ближайшие два дня планируют обсудить вопросы развития туристического бизнеса, инфраструктуры и маршрутов.

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В Екатеринбурге появится новый ресторан от шеф-повара заведений «Карбонара» и Ovo izakaya Михаила Аракелова. Проект покажет, как можно продолжать зарабатывать в условиях антироссийских санкций, опираясь на импортозамещение. О грядущем открытии ресторатор рассказал на X международном форуме «Большой Урал-2022». «Акцент в новом семейном ресторане мы сделаем на кавказской кухне. В нынешних условиях под эту концепцию легче найти продукты — все они будут поставляться из Дагестана, Армении и Грузии», — заявил Аракелов. По его словам, уже сегодня ресторан будет работать в техническом режиме: шеф-повар вместе с командой проведет дегустацию нового меню и отработает все нюансы. Новое заведение появится в одном из зданий на площади 1905 года. О точной дате открытия пока не сообщается. X международный туристский форум «Большой Урал-2022» проходит в Екатеринбурге 23—24 октября. В рамках мероприятия собралось более 3000 участников, которые в ближайшие два дня планируют обсудить вопросы развития туристического бизнеса, инфраструктуры и маршрутов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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