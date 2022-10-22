22 октября 2022
21 октября 2022

В ХМАО сожгли жилье для бездомных собак

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к приезду патриарха в Алапаевск, Свердловская область, собака, охрана, будка, палаточный городок, палатки
В Нижневартовске неизвестные сожгли будки для бездомных собак Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) неизвестные сожгли будки для бездомных собак, построенные волонтерами. Информация об этом появилась в местном telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

«В Нижневартовске продолжается противостояние людей и собак. Неизвестные люди сожгли будки на Горбатом мостике и на Надежде. Не побоялись, что огонь перейдет на дома, потому что будки все стоят на пустырях», — говорится в сообщении.

Местные жители сказали, что собаки не пострадали, но испугались. Автор поста собирается искать виновных. Волонтеры собирают средства для восстановления жилья для собак.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из горящей квартиры эвакуировали мужчину. Пострадавший был госпитализирован в больницу.

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В Нижневартовске (ХМАО) неизвестные сожгли будки для бездомных собак, построенные волонтерами. Информация об этом появилась в местном telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «В Нижневартовске продолжается противостояние людей и собак. Неизвестные люди сожгли будки на Горбатом мостике и на Надежде. Не побоялись, что огонь перейдет на дома, потому что будки все стоят на пустырях», — говорится в сообщении. Местные жители сказали, что собаки не пострадали, но испугались. Автор поста собирается искать виновных. Волонтеры собирают средства для восстановления жилья для собак. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из горящей квартиры эвакуировали мужчину. Пострадавший был госпитализирован в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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