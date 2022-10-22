В ХМАО сожгли жилье для бездомных собак

В Нижневартовске (ХМАО) неизвестные сожгли будки для бездомных собак, построенные волонтерами. Информация об этом появилась в местном telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
«В Нижневартовске продолжается противостояние людей и собак. Неизвестные люди сожгли будки на Горбатом мостике и на Надежде. Не побоялись, что огонь перейдет на дома, потому что будки все стоят на пустырях», — говорится в сообщении.
Местные жители сказали, что собаки не пострадали, но испугались. Автор поста собирается искать виновных. Волонтеры собирают средства для восстановления жилья для собак.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из горящей квартиры эвакуировали мужчину. Пострадавший был госпитализирован в больницу.
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