От ошибки чиновников и бизнесменов пострадает целый район Екатеринбурга

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Торжественное открытие после благоустройства первой очереди Преображенского парка в Академическом районе. Екатеринбург, преображенский парк
Вероятно, вторую очередь Преображенского «РСГ» предложат благоустроить за свой счет Фото:

Академический район Екатеринбурга, скорее всего, останется без федеральных денег на благоустройство второй очереди Преображенского парка. Об этом URA.RU рассказал источник в горадминистрации, указав сразу две причины — бюрократическую проволочку и ошибку со стороны бизнеса, расстроившую мэра Алексея Орлова.

В мае Академический победил в споре за субсидию по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». За благоустройство второй очереди Преображенского проголосовали 123 тысячи человек (лучший результат по стране). Первую очередь парка — ее благоустраивали так же на федеральные деньги — торжественно открыли в середине ноября.

Судя по публикациям в СМИ и в соцсетях, наибольшее количество вопросов вызвали дорожки из гравия. Разочарование, по данным агентства, высказал и мэр Алексей Орлов, неофициально приезжавший на место.

«Когда готовился проект, мэрия предупреждала представителей „РСГ-Академическое“ (входит в ГК „Ренова“ и застраивает район — прим. URA.RU), что не нужно применять гравий. Эти дорожки невозможно обслуживать. Но в „РСГ“ не послушали, решили сделать по-своему. Сейчас обсуждается, что во второй раз денег им не дадут. Лучше направить их на одну из площадок в центре города. Ту же набережную Городского пруда», — передал настроения во власти источник. К тому же, по его словам, ответственные чиновники не успели вовремя подготовить нормальную заявку на получение федерального финансирования для второй очереди Преображенского.

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Но при этом администрация поддержала запрос в областное заксобрание на выделение для Преображенского 112 млн рублей из региональной казны. «Орлов просто не захотел ссориться с „Реновой“», — объяснил собеседник.

В разговоре с URA.RU вице-мэр по финансам Андрей Корюков заявил, что вторая очередь Преображенского «точно будет закончена». «Проектная документация доработана, все замечания учтены. Когда будет следующая комиссия у [свердловского министра ЖКХ, курирующего программу „Формирование комфортной городской среды“, Николая] Смирнова, этот объект туда вынесут. Ориентировочно, в феврале [2023-го]», — сказал Корюков.

«Парк муниципальный с лета 2021 года. Если мэрия что-то рекомендовала на старте благоустройства первой очереди — об этом мог бы знать, вероятно, глава района. Тему благоустройства Преображенского „раздул“ один городской портал, подтянув анонимные комментарии. После официальной приемки заместитель главы Екатеринбурга напомнил, что вообще-то сами жители утвердили концепт, и надо смотреть на парк в процессе эксплуатации. Пока же делать какие-то выводы об удачности или неудачности проекта и приписывать их главе города попросту рано», — прокомментировали в «РСГ-Академическое». А префект Николай Смирнягин заявил корреспонденту, что ситуация с благоустройством второй очереди Преображенского «пока не решенная», и призвал не делать поспешных выводов о первой очереди.

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Академический район Екатеринбурга, скорее всего, останется без федеральных денег на благоустройство второй очереди Преображенского парка. Об этом URA.RU рассказал источник в горадминистрации, указав сразу две причины — бюрократическую проволочку и ошибку со стороны бизнеса, расстроившую мэра Алексея Орлова. В мае Академический победил в споре за субсидию по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». За благоустройство второй очереди Преображенского проголосовали 123 тысячи человек (лучший результат по стране). Первую очередь парка — ее благоустраивали так же на федеральные деньги — торжественно открыли в середине ноября. Судя по публикациям в СМИ и в соцсетях, наибольшее количество вопросов вызвали дорожки из гравия. Разочарование, по данным агентства, высказал и мэр Алексей Орлов, неофициально приезжавший на место. «Когда готовился проект, мэрия предупреждала представителей „РСГ-Академическое“ (входит в ГК „Ренова“ и застраивает район — прим. URA.RU), что не нужно применять гравий. Эти дорожки невозможно обслуживать. Но в „РСГ“ не послушали, решили сделать по-своему. Сейчас обсуждается, что во второй раз денег им не дадут. Лучше направить их на одну из площадок в центре города. Ту же набережную Городского пруда», — передал настроения во власти источник. К тому же, по его словам, ответственные чиновники не успели вовремя подготовить нормальную заявку на получение федерального финансирования для второй очереди Преображенского. Но при этом администрация поддержала запрос в областное заксобрание на выделение для Преображенского 112 млн рублей из региональной казны. «Орлов просто не захотел ссориться с „Реновой“», — объяснил собеседник. В разговоре с URA.RU вице-мэр по финансам Андрей Корюков заявил, что вторая очередь Преображенского «точно будет закончена». «Проектная документация доработана, все замечания учтены. Когда будет следующая комиссия у [свердловского министра ЖКХ, курирующего программу „Формирование комфортной городской среды“, Николая] Смирнова, этот объект туда вынесут. Ориентировочно, в феврале [2023-го]», — сказал Корюков. «Парк муниципальный с лета 2021 года. Если мэрия что-то рекомендовала на старте благоустройства первой очереди — об этом мог бы знать, вероятно, глава района. Тему благоустройства Преображенского „раздул“ один городской портал, подтянув анонимные комментарии. После официальной приемки заместитель главы Екатеринбурга напомнил, что вообще-то сами жители утвердили концепт, и надо смотреть на парк в процессе эксплуатации. Пока же делать какие-то выводы об удачности или неудачности проекта и приписывать их главе города попросту рано», — прокомментировали в «РСГ-Академическое». А префект Николай Смирнягин заявил корреспонденту, что ситуация с благоустройством второй очереди Преображенского «пока не решенная», и призвал не делать поспешных выводов о первой очереди.
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