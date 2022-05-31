В Екатеринбурге два парка получат деньги на благоустройство

01 июня 2022 в 10:25 Размер текста - 17 +

В голосовании победило два парка — Преображенский в Академическом и летний парк «Уралмаш» Фото: Размик Закарян © URA.RU Два екатеринбургских парка стали лидерами российского голосования за объекты благоустройства 2023 года. Об этом сообщает департамент информационной политики (ДИП). «В лидерах российского рейтинга — по количеству набранных голосов — две общественных территории Екатеринбурга. Первую строчку уверенно занял Преображенский парк в Академическом — за него проголосовали более 123 тысяч человек. На втором месте летний парк „Уралмаш“ — за него отдано более 94 тысяч голосов», — говорится в сообщение ДИПа. Реконструкцию победивших парков начнут в следующем году. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании. «Благодаря сплоченной командной работе, сегодня, без преувеличения, мы не просто проголосуем, а все вместе определяем краткосрочные и среднесрочные планы пространственного развития наших городов», — заявил Смирнов. Окончательные итоги голосования после верификации всех поступивших голосов на федеральном уровне будут подведены 3 июня. Онлайн-голосование за выбор территории, которая будет благоустроена в 2023 году, было организовано Минстроем РФ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосовать можно на нескольких платформах: около 470 тысяч уральцев проголосовали при помощи волонтеров нацпроекта «Жилье и городская среда», более 230 тысяч жителей воспользовались платформой «Госуслуги. Решаем вместе» или порталом Госуслуг. Голосование вызвало ажиотаж среди представителей власти: к нему подключился экс-депутат гордумы Екатеринбурга Эдуард Мансуров, который начал уличную пиар-кампанию в поддержку летнего парка «Уралмаш», за эту же территорию вступался депутат гордумы Алексей Вихарев. Также сообщалось, что глава Академического района Николай Смирнягин тайно договаривался с префектами, не участвующими в голосовании, чтобы опередить Орджоникидзевский район. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Два екатеринбургских парка стали лидерами российского голосования за объекты благоустройства 2023 года. Об этом сообщает департамент информационной политики (ДИП). «В лидерах российского рейтинга — по количеству набранных голосов — две общественных территории Екатеринбурга. Первую строчку уверенно занял Преображенский парк в Академическом — за него проголосовали более 123 тысяч человек. На втором месте летний парк „Уралмаш“ — за него отдано более 94 тысяч голосов», — говорится в сообщение ДИПа. Реконструкцию победивших парков начнут в следующем году. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании. «Благодаря сплоченной командной работе, сегодня, без преувеличения, мы не просто проголосуем, а все вместе определяем краткосрочные и среднесрочные планы пространственного развития наших городов», — заявил Смирнов. Окончательные итоги голосования после верификации всех поступивших голосов на федеральном уровне будут подведены 3 июня. Онлайн-голосование за выбор территории, которая будет благоустроена в 2023 году, было организовано Минстроем РФ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосовать можно на нескольких платформах: около 470 тысяч уральцев проголосовали при помощи волонтеров нацпроекта «Жилье и городская среда», более 230 тысяч жителей воспользовались платформой «Госуслуги. Решаем вместе» или порталом Госуслуг. Голосование вызвало ажиотаж среди представителей власти: к нему подключился экс-депутат гордумы Екатеринбурга Эдуард Мансуров, который начал уличную пиар-кампанию в поддержку летнего парка «Уралмаш», за эту же территорию вступался депутат гордумы Алексей Вихарев. Также сообщалось, что глава Академического района Николай Смирнягин тайно договаривался с префектами, не участвующими в голосовании, чтобы опередить Орджоникидзевский район.