Двое мужчин устроили драку в полном людей автобусе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В автобусе №077 в Екатеринбурге подрались двое мужчин. Поводом для драки стало недовольство одного из них курткой другого, рассказывают очевидцы.

«В 077-м автобусе мужику не понравилась куртка NASA у пацаненка. В итоге из-за этого началась потасовка, офигели всем автобусом», — цитирует подписчика telegram-канал «Бандитский центр ЕКБ». К сообщению прикреплено видео, на котором видно, как один из пассажиров спросил у другого, более молодого, на какой остановке тот выходит. Собеседник нецензурно ответил, что мужчину это волновать не должно. В результате началась потасовка, оппоненты ударили друг друга.

Вскоре мужчин разнял другой пассажир автобуса. Он попросил прекратить драку, так как в транспорте много людей, в том числе дети. Обращался ли кто-либо из участников драки в полицию — неизвестно.