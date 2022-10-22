22 октября 2022

В Екатеринбурге пассажиры подрались в автобусе из-за куртки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Двое мужчин устроили драку в полном людей автобусе Фото:

В автобусе №077 в Екатеринбурге подрались двое мужчин. Поводом для драки стало недовольство одного из них курткой другого, рассказывают очевидцы.

«В 077-м автобусе мужику не понравилась куртка NASA у пацаненка. В итоге из-за этого началась потасовка, офигели всем автобусом», — цитирует подписчика telegram-канал «Бандитский центр ЕКБ». К сообщению прикреплено видео, на котором видно, как один из пассажиров спросил у другого, более молодого, на какой остановке тот выходит. Собеседник нецензурно ответил, что мужчину это волновать не должно. В результате началась потасовка, оппоненты ударили друг друга.

Вскоре мужчин разнял другой пассажир автобуса. Он попросил прекратить драку, так как в транспорте много людей, в том числе дети. Обращался ли кто-либо из участников драки в полицию — неизвестно.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

В автобусе №077 в Екатеринбурге подрались двое мужчин. Поводом для драки стало недовольство одного из них курткой другого, рассказывают очевидцы. «В 077-м автобусе мужику не понравилась куртка NASA у пацаненка. В итоге из-за этого началась потасовка, офигели всем автобусом», — цитирует подписчика telegram-канал «Бандитский центр ЕКБ». К сообщению прикреплено видео, на котором видно, как один из пассажиров спросил у другого, более молодого, на какой остановке тот выходит. Собеседник нецензурно ответил, что мужчину это волновать не должно. В результате началась потасовка, оппоненты ударили друг друга. Вскоре мужчин разнял другой пассажир автобуса. Он попросил прекратить драку, так как в транспорте много людей, в том числе дети. Обращался ли кто-либо из участников драки в полицию — неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...