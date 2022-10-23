Губернатор Иркутской области подтвердил гибель пилотов при крушении Су-30

23 октября 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Два самолета Су-30 участвовали в испытательном полете, когда один из них перестал выходить на связь Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом МЧС России и власти Иркутской области подтвердили информацию о гибели двух пилотов при крушении самолета. Среди местных жителей никто не пострадал, заявил глава региона Игорь Кобзев. «Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточненный адрес места падения — улица Пржевальского, 32», — написал губернатор в своем telegram-канале. Кобзев уточнил, что истребитель Су-30 упал на частный дом во время испытательного полета. В здании площадью 100 кв. м. проживали две семьи. На данный момент на месте происшествия идет ликвидация открытого горения.

МЧС России и власти Иркутской области подтвердили информацию о гибели двух пилотов при крушении самолета. Среди местных жителей никто не пострадал, заявил глава региона Игорь Кобзев. «Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточненный адрес места падения — улица Пржевальского, 32», — написал губернатор в своем telegram-канале. Кобзев уточнил, что истребитель Су-30 упал на частный дом во время испытательного полета. В здании площадью 100 кв. м. проживали две семьи. На данный момент на месте происшествия идет ликвидация открытого горения.