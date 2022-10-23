Губернатор Иркутской области подтвердил гибель пилотов при крушении Су-30

Два самолета Су-30 участвовали в испытательном полете, когда один из них перестал выходить на связь
новость из сюжетаВ Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом
МЧС России и власти Иркутской области подтвердили информацию о гибели двух пилотов при крушении самолета. Среди местных жителей никто не пострадал, заявил глава региона Игорь Кобзев.
«Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточненный адрес места падения — улица Пржевальского, 32», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Кобзев уточнил, что истребитель Су-30 упал на частный дом во время испытательного полета. В здании площадью 100 кв. м. проживали две семьи. На данный момент на месте происшествия идет ликвидация открытого горения.
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