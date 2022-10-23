СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения истребителя в Иркутске

23 октября 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин направил на место крушения Су-30 сотрудников центрального аппарата СК РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Иркутской области. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). «Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета СУ-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытание без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ», — сообщает СК РФ. На месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил на место происшествия сотрудников центрального аппарата. Крушение самолета произошло днем 23 октября. Су-34 упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске. Оба пилота погибли.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Иркутской области. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). «Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета СУ-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытание без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ», — сообщает СК РФ. На месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил на место происшествия сотрудников центрального аппарата. Крушение самолета произошло днем 23 октября. Су-34 упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске. Оба пилота погибли.