СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения истребителя в Иркутске

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, следственный комитет, последствия, взрыв
Александр Бастрыкин направил на место крушения Су-30 сотрудников центрального аппарата СК РФ Фото:
новость из сюжета
В Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Иркутской области. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

«Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета СУ-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытание без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ», — сообщает СК РФ. На месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Глава ведомства Александр Бастрыкин направил на место происшествия сотрудников центрального аппарата. Крушение самолета произошло днем 23 октября. Су-34 упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске. Оба пилота погибли.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Иркутской области. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). «Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета СУ-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытание без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ», — сообщает СК РФ. На месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил на место происшествия сотрудников центрального аппарата. Крушение самолета произошло днем 23 октября. Су-34 упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске. Оба пилота погибли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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