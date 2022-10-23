Вооруженные силы РФ поразили все энергетические объекты на Украине

23 октября 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

В МО РФ заявили, что все назначенные объекты были уничтожены Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России уничтожили все системы военного управления и энергетики Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Российские Вооруженные силы продолжали удары по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», — заявили в министерстве. Нанесение массированных ударов по инфраструктуре Украины началось 10 октября. Из-за взрывов в некоторых городах пропал свет. Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна потеряла 30% энергоструктуры.

Вооруженные силы России уничтожили все системы военного управления и энергетики Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Российские Вооруженные силы продолжали удары по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», — заявили в министерстве. Нанесение массированных ударов по инфраструктуре Украины началось 10 октября. Из-за взрывов в некоторых городах пропал свет. Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна потеряла 30% энергоструктуры.