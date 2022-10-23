Вооруженные силы РФ поразили все энергетические объекты на Украине

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В МО РФ заявили, что все назначенные объекты были уничтожены Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России уничтожили все системы военного управления и энергетики Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Российские Вооруженные силы продолжали удары по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», — заявили в министерстве.

Нанесение массированных ударов по инфраструктуре Украины началось 10 октября. Из-за взрывов в некоторых городах пропал свет. Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна потеряла 30% энергоструктуры.

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Вооруженные силы России уничтожили все системы военного управления и энергетики Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Российские Вооруженные силы продолжали удары по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», — заявили в министерстве. Нанесение массированных ударов по инфраструктуре Украины началось 10 октября. Из-за взрывов в некоторых городах пропал свет. Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна потеряла 30% энергоструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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