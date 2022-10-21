Власти Украины: Россия на 30% уничтожила энергетику страны

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Россия близка на 30% к цели лишить Украину электроэнергии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия в ходе ракетных ударов по Украине лишила страну 30% энергоструктуры. Об этом сообщает министр энергетики страны Герман Галущенко.

«За последние полторы недели из-за ракетных обстрелов было остановлено около 30 процентов мощностей тепловой генерации. И этот процент растет. На этой неделе <…> [русские] продолжили нанесение беспилотных и ракетных ударов по теплогенерации. Уничтожены объекты в Киеве, Житомире, Днепре, Николаеве, Сумской области, Ивано-Франковской области и Виннице», — уточнил он в ходе интервью изданию Spiegel.

Ранее Минобороны РФ рассказало об итоговых ударах по энергообъектам Украины. Массированные удары Вооруженных сил России по инфраструктуре Украины достигли своих целей.

С 10 октября начались массированные удары по тепловым электростанциям Украины. Это стало ответом на украинский теракт Крымского моста. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида.

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Россия в ходе ракетных ударов по Украине лишила страну 30% энергоструктуры. Об этом сообщает министр энергетики страны Герман Галущенко. «За последние полторы недели из-за ракетных обстрелов было остановлено около 30 процентов мощностей тепловой генерации. И этот процент растет. На этой неделе <…> [русские] продолжили нанесение беспилотных и ракетных ударов по теплогенерации. Уничтожены объекты в Киеве, Житомире, Днепре, Николаеве, Сумской области, Ивано-Франковской области и Виннице», — уточнил он в ходе интервью изданию Spiegel. Ранее Минобороны РФ рассказало об итоговых ударах по энергообъектам Украины. Массированные удары Вооруженных сил России по инфраструктуре Украины достигли своих целей. С 10 октября начались массированные удары по тепловым электростанциям Украины. Это стало ответом на украинский теракт Крымского моста. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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