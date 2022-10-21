Власти Украины: Россия на 30% уничтожила энергетику страны 21 октября 2022 в 19:27 Размер текста - 17 + Россия близка на 30% к цели лишить Украину электроэнергии Фото: Efrem Lukatsky|AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия в ходе ракетных ударов по Украине лишила страну 30% энергоструктуры. Об этом сообщает министр энергетики страны Герман Галущенко. «За последние полторы недели из-за ракетных обстрелов было остановлено около 30 процентов мощностей тепловой генерации. И этот процент растет. На этой неделе <…> [русские] продолжили нанесение беспилотных и ракетных ударов по теплогенерации. Уничтожены объекты в Киеве, Житомире, Днепре, Николаеве, Сумской области, Ивано-Франковской области и Виннице», — уточнил он в ходе интервью изданию Spiegel. Ранее Минобороны РФ рассказало об итоговых ударах по энергообъектам Украины. Массированные удары Вооруженных сил России по инфраструктуре Украины достигли своих целей. С 10 октября начались массированные удары по тепловым электростанциям Украины. Это стало ответом на украинский теракт Крымского моста. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида. Россия в ходе ракетных ударов по Украине лишила страну 30% энергоструктуры. Об этом сообщает министр энергетики страны Герман Галущенко. «За последние полторы недели из-за ракетных обстрелов было остановлено около 30 процентов мощностей тепловой генерации. И этот процент растет. На этой неделе <…> [русские] продолжили нанесение беспилотных и ракетных ударов по теплогенерации. Уничтожены объекты в Киеве, Житомире, Днепре, Николаеве, Сумской области, Ивано-Франковской области и Виннице», — уточнил он в ходе интервью изданию Spiegel. Ранее Минобороны РФ рассказало об итоговых ударах по энергообъектам Украины. Массированные удары Вооруженных сил России по инфраструктуре Украины достигли своих целей. С 10 октября начались массированные удары по тепловым электростанциям Украины. Это стало ответом на украинский теракт Крымского моста. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям