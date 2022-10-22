Житель Екатеринбурга, находившийся в федеральном розыске за серию краж велосипедов в уральской столице, был задержан североосетинскими полицейскими. Мужчина пытался пересечь границу, сообщает МВД по республике Северная Осетия.
«Сотрудники патрульно-постовой службы в Алагирском районе задержали 25-летнего велосипедного вора. Он находился в федеральном розыске за совершение серии краж двухколесного транспорта и уклонение от исправительных работ на территории Екатеринбурга», — рассказали в полиции.
Свердловчанин пытался скрыться и избежать уголовное ответственности, но его задержали сразу, как только он пересек границу Северной Осетии. Мужчину уже передали полицейским Екатеринбурга.
Житель Екатеринбурга пытался сбежать с Урала, чтобы избежать наказания за кражи велосипедов
Фото: МВД по республике Северная Осетия
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Житель Екатеринбурга, находившийся в федеральном розыске за серию краж велосипедов в уральской столице, был задержан североосетинскими полицейскими. Мужчина пытался пересечь границу, сообщает МВД по республике Северная Осетия. «Сотрудники патрульно-постовой службы в Алагирском районе задержали 25-летнего велосипедного вора. Он находился в федеральном розыске за совершение серии краж двухколесного транспорта и уклонение от исправительных работ на территории Екатеринбурга», — рассказали в полиции. Свердловчанин пытался скрыться и избежать уголовное ответственности, но его задержали сразу, как только он пересек границу Северной Осетии. Мужчину уже передали полицейским Екатеринбурга.