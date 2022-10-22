Екатеринбуржца, находившегося в федеральном розыске, задержали в Северной Осетии. Фото

23 октября 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Североосетинские полицейские задержали свердловчанина, который хотел скрыться в республике от наказания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Екатеринбурга, находившийся в федеральном розыске за серию краж велосипедов в уральской столице, был задержан североосетинскими полицейскими. Мужчина пытался пересечь границу, сообщает МВД по республике Северная Осетия. «Сотрудники патрульно-постовой службы в Алагирском районе задержали 25-летнего велосипедного вора. Он находился в федеральном розыске за совершение серии краж двухколесного транспорта и уклонение от исправительных работ на территории Екатеринбурга», — рассказали в полиции. Свердловчанин пытался скрыться и избежать уголовное ответственности, но его задержали сразу, как только он пересек границу Северной Осетии. Мужчину уже передали полицейским Екатеринбурга. Житель Екатеринбурга пытался сбежать с Урала, чтобы избежать наказания за кражи велосипедов Фото: МВД по республике Северная Осетия

Житель Екатеринбурга, находившийся в федеральном розыске за серию краж велосипедов в уральской столице, был задержан североосетинскими полицейскими. Мужчина пытался пересечь границу, сообщает МВД по республике Северная Осетия. «Сотрудники патрульно-постовой службы в Алагирском районе задержали 25-летнего велосипедного вора. Он находился в федеральном розыске за совершение серии краж двухколесного транспорта и уклонение от исправительных работ на территории Екатеринбурга», — рассказали в полиции. Свердловчанин пытался скрыться и избежать уголовное ответственности, но его задержали сразу, как только он пересек границу Северной Осетии. Мужчину уже передали полицейским Екатеринбурга.