22 октября 2022

Екатеринбуржца, находившегося в федеральном розыске, задержали в Северной Осетии. Фото

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Суд. Курган, судебный пристав, полиция, пристав
Североосетинские полицейские задержали свердловчанина, который хотел скрыться в республике от наказания Фото:

Житель Екатеринбурга, находившийся в федеральном розыске за серию краж велосипедов в уральской столице, был задержан североосетинскими полицейскими. Мужчина пытался пересечь границу, сообщает МВД по республике Северная Осетия.

«Сотрудники патрульно-постовой службы в Алагирском районе задержали 25-летнего велосипедного вора. Он находился в федеральном розыске за совершение серии краж двухколесного транспорта и уклонение от исправительных работ на территории Екатеринбурга», — рассказали в полиции.

Свердловчанин пытался скрыться и избежать уголовное ответственности, но его задержали сразу, как только он пересек границу Северной Осетии. Мужчину уже передали полицейским Екатеринбурга.

Житель Екатеринбурга пытался сбежать с Урала, чтобы избежать наказания за кражи велосипедов
Фото:

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Житель Екатеринбурга, находившийся в федеральном розыске за серию краж велосипедов в уральской столице, был задержан североосетинскими полицейскими. Мужчина пытался пересечь границу, сообщает МВД по республике Северная Осетия. «Сотрудники патрульно-постовой службы в Алагирском районе задержали 25-летнего велосипедного вора. Он находился в федеральном розыске за совершение серии краж двухколесного транспорта и уклонение от исправительных работ на территории Екатеринбурга», — рассказали в полиции. Свердловчанин пытался скрыться и избежать уголовное ответственности, но его задержали сразу, как только он пересек границу Северной Осетии. Мужчину уже передали полицейским Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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