Путин присвоил почетные звания трем жителям ЯНАО

23 октября 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Президент РФ наградил жителей ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин накануне подписал указ о награждении троих жителей ЯНАО государственными наградами. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. «Присвоить почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» Суриковой Веронике Эдуардовне, врачу ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи», — говорится в тексте указа. Звание заслуженного работника культуры РФ присвоено преподавателю МБУДО «Детская школа искусств им. И.О. Дунаевского» Сергею Штроткину. Сотрудник АО «Ямалкоммунэнерго» Вячеслав Голлер получил звание «Заслуженный работник ЖКХ РФ». Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова наградила земляков. Награждение было приурочено к Дню отца.

Президент Владимир Путин накануне подписал указ о награждении троих жителей ЯНАО государственными наградами. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. «Присвоить почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» Суриковой Веронике Эдуардовне, врачу ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи», — говорится в тексте указа. Звание заслуженного работника культуры РФ присвоено преподавателю МБУДО «Детская школа искусств им. И.О. Дунаевского» Сергею Штроткину. Сотрудник АО «Ямалкоммунэнерго» Вячеслав Голлер получил звание «Заслуженный работник ЖКХ РФ». Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова наградила земляков. Награждение было приурочено к Дню отца.