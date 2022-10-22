Глава челябинского района отправится вместе с военкомом в Елань

Глава района с военкомом приедут в учебную часть через несколько дней Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава Агаповского района Челябинской области Артем Яхимович пообещал приехать в Елань, чтобы передать мобилизованным весточки от близких. С ним отправится военный комиссар Агаповского и Кизильского районов.

«Сегодня принял участие в очередной отправке в воинскую часть мобилизованных парней Агаповского района. 25 октября совместно с военным комиссаром Агаповского и Кизильского районов планирую посетить воинскую часть в с. Елань, встретиться с нашими земляками, передать весточки от родных и близких», — отметил Яхимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава района во время отправки мобилизованных в учебную часть пожелал защитникам крепкого здоровья, боевого слаживания и удачи. Кроме того, он порекомендовал слушать своих командиров и всегда знать о том, что Родина всегда рядом.

«Наш Президент, правительство страны и области ставит задачу защитить наши семьи, наших детей, чтобы мы были уверены в завтрашнем будущем, и никто не смел посягнуть на наши границы. Заверяю всех жителей Агаповского района, что ни одна из семей мобилизованных не останется без внимания. Лично буду вникать в дела и проблемы каждой из семей, всех, кто обратится за помощью», — добавил Яхимович.

23 октября во всех военкоматах Челябинска и многих районах области прошли очередные отправки мобилизованных. Указ о частичной мобилизации в России был подписан 21 сентября.

Артем Яхимович напутствовал мобилизованных Страница Артема Яхимовича в соцсети «ВКонтакте»