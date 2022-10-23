В ЯНАО у вертолета обнаружили неисправность в полете. Фото

24 октября 2022 в 03:24 Размер текста - 17 +

У вертолета Ми-8 компании «Бурэнерго» в полете сработал аварийный сигнал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО у вертолета Ми-8, обслуживающего компанию «Бурэнерго» обнаружилась неисправность в воздухе. Об этом сообщает telegram-канал «Helincidents». «Ми-8 RA-27065. При выполнении полета по маршруту Новый Порт — Новый Уренгой, Бурэнерго, экипаж доложил, что сработало табло «стружка правого двигателя», — сообщается в Telegram. Экипаж установил, что остальные параметры двигателя были в норме, поэтому принял решение не прерывать рейс. Посадка прошла благополучно. Ранее URA.RU рассказало, что жителям ЯНАО предложили добираться до центра округа на вертолетах. Альтернативное предложение связано с поломкой катера. Фото: telegram-канал «Helincidents»

В ЯНАО у вертолета Ми-8, обслуживающего компанию «Бурэнерго» обнаружилась неисправность в воздухе. Об этом сообщает telegram-канал «Helincidents». «Ми-8 RA-27065. При выполнении полета по маршруту Новый Порт — Новый Уренгой, Бурэнерго, экипаж доложил, что сработало табло «стружка правого двигателя», — сообщается в Telegram. Экипаж установил, что остальные параметры двигателя были в норме, поэтому принял решение не прерывать рейс. Посадка прошла благополучно. Ранее URA.RU рассказало, что жителям ЯНАО предложили добираться до центра округа на вертолетах. Альтернативное предложение связано с поломкой катера.