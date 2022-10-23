У вертолета Ми-8 компании «Бурэнерго» в полете сработал аварийный сигнал
В ЯНАО у вертолета Ми-8, обслуживающего компанию «Бурэнерго» обнаружилась неисправность в воздухе. Об этом сообщает telegram-канал «Helincidents».
«Ми-8 RA-27065. При выполнении полета по маршруту Новый Порт — Новый Уренгой, Бурэнерго, экипаж доложил, что сработало табло «стружка правого двигателя», — сообщается в Telegram.
Экипаж установил, что остальные параметры двигателя были в норме, поэтому принял решение не прерывать рейс. Посадка прошла благополучно.
Ранее URA.RU рассказало, что жителям ЯНАО предложили добираться до центра округа на вертолетах. Альтернативное предложение связано с поломкой катера.
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