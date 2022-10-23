23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

В ЯНАО у вертолета обнаружили неисправность в полете. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень золотая. Челябинск, вертолет, ми-8, ми8
У вертолета Ми-8 компании «Бурэнерго» в полете сработал аварийный сигнал Фото:

В ЯНАО у вертолета Ми-8, обслуживающего компанию «Бурэнерго» обнаружилась неисправность в воздухе. Об этом сообщает telegram-канал «Helincidents».

«Ми-8 RA-27065. При выполнении полета по маршруту Новый Порт — Новый Уренгой, Бурэнерго, экипаж доложил, что сработало табло «стружка правого двигателя», — сообщается в Telegram.

Экипаж установил, что остальные параметры двигателя были в норме, поэтому принял решение не прерывать рейс. Посадка прошла благополучно.

Ранее URA.RU рассказало, что жителям ЯНАО предложили добираться до центра округа на вертолетах. Альтернативное предложение связано с поломкой катера.

Фото:

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В ЯНАО у вертолета Ми-8, обслуживающего компанию «Бурэнерго» обнаружилась неисправность в воздухе. Об этом сообщает telegram-канал «Helincidents». «Ми-8 RA-27065. При выполнении полета по маршруту Новый Порт — Новый Уренгой, Бурэнерго, экипаж доложил, что сработало табло «стружка правого двигателя», — сообщается в Telegram. Экипаж установил, что остальные параметры двигателя были в норме, поэтому принял решение не прерывать рейс. Посадка прошла благополучно. Ранее URA.RU рассказало, что жителям ЯНАО предложили добираться до центра округа на вертолетах. Альтернативное предложение связано с поломкой катера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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