В отдаленном поселке ЯНАО пассажирский катер поменяли на вертолет

В связи с поломкой катера проекта А-145 жителям поселка Новый Порт (ЯНАО) предложили альтернативу в виде вертолета. Объявление для желающих отправится по направлению Салехард — Новый Порт — Салехард разместили в одной из групп «ВКонтакте».
«В связи с поломкой катера проекта А-145 на 9 сентября 2022 года запланирован дополнительный рейс по маршруту Салехард — Новый Порт — Салехард. Всем желающим направиться по данному маршруту просьба явиться в аэропорт к 08:00 09.09.2022 года», — разместили в группе «Типичный Новый Порт».
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В связи с поломкой катера проекта А-145 жителям поселка Новый Порт (ЯНАО) предложили альтернативу в виде вертолета. Объявление для желающих отправится по направлению Салехард — Новый Порт — Салехард разместили в одной из групп «ВКонтакте». «В связи с поломкой катера проекта А-145 на 9 сентября 2022 года запланирован дополнительный рейс по маршруту Салехард — Новый Порт — Салехард. Всем желающим направиться по данному маршруту просьба явиться в аэропорт к 08:00 09.09.2022 года», — разместили в группе «Типичный Новый Порт». Ранее URA.RU сообщало, что пассажирский теплоход « Метеор» сел на мель недалеко от Салехарда (ЯНАО). Данный инцидент заметили очевидцы.