07 сентября 2022
06 сентября 2022

В отдаленном поселке ЯНАО пассажирский катер поменяли на вертолет

В поселке Новый Порт пассажирский катер поменяли на вертолет
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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, вертолет, ямал
Рейс по маршруту Салехард — Новый Порт — Салехард отправится из аэропорта 9 сентября 2022 Фото:

В связи с поломкой катера проекта А-145 жителям поселка Новый Порт (ЯНАО) предложили альтернативу в виде вертолета. Объявление для желающих отправится по направлению Салехард — Новый Порт — Салехард разместили в одной из групп «ВКонтакте».

«В связи с поломкой катера проекта А-145 на 9 сентября 2022 года запланирован дополнительный рейс по маршруту Салехард — Новый Порт — Салехард. Всем желающим направиться по данному маршруту просьба явиться в аэропорт к 08:00 09.09.2022 года», — разместили в группе «Типичный Новый Порт».

Ранее URA.RU сообщало, что пассажирский теплоход « Метеор» сел на мель недалеко от Салехарда (ЯНАО). Данный инцидент заметили очевидцы.

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В связи с поломкой катера проекта А-145 жителям поселка Новый Порт (ЯНАО) предложили альтернативу в виде вертолета. Объявление для желающих отправится по направлению Салехард — Новый Порт — Салехард разместили в одной из групп «ВКонтакте». «В связи с поломкой катера проекта А-145 на 9 сентября 2022 года запланирован дополнительный рейс по маршруту Салехард — Новый Порт — Салехард. Всем желающим направиться по данному маршруту просьба явиться в аэропорт к 08:00 09.09.2022 года», — разместили в группе «Типичный Новый Порт». Ранее URA.RU сообщало, что пассажирский теплоход « Метеор» сел на мель недалеко от Салехарда (ЯНАО). Данный инцидент заметили очевидцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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