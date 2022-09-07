В отдаленном поселке ЯНАО пассажирский катер поменяли на вертолет

В поселке Новый Порт пассажирский катер поменяли на вертолет

08 сентября 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Рейс по маршруту Салехард — Новый Порт — Салехард отправится из аэропорта 9 сентября 2022 Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В связи с поломкой катера проекта А-145 жителям поселка Новый Порт (ЯНАО) предложили альтернативу в виде вертолета. Объявление для желающих отправится по направлению Салехард — Новый Порт — Салехард разместили в одной из групп «ВКонтакте». «В связи с поломкой катера проекта А-145 на 9 сентября 2022 года запланирован дополнительный рейс по маршруту Салехард — Новый Порт — Салехард. Всем желающим направиться по данному маршруту просьба явиться в аэропорт к 08:00 09.09.2022 года», — разместили в группе «Типичный Новый Порт». Ранее URA.RU сообщало, что пассажирский теплоход « Метеор» сел на мель недалеко от Салехарда (ЯНАО). Данный инцидент заметили очевидцы.

В связи с поломкой катера проекта А-145 жителям поселка Новый Порт (ЯНАО) предложили альтернативу в виде вертолета. Объявление для желающих отправится по направлению Салехард — Новый Порт — Салехард разместили в одной из групп «ВКонтакте». «В связи с поломкой катера проекта А-145 на 9 сентября 2022 года запланирован дополнительный рейс по маршруту Салехард — Новый Порт — Салехард. Всем желающим направиться по данному маршруту просьба явиться в аэропорт к 08:00 09.09.2022 года», — разместили в группе «Типичный Новый Порт». Ранее URA.RU сообщало, что пассажирский теплоход « Метеор» сел на мель недалеко от Салехарда (ЯНАО). Данный инцидент заметили очевидцы.